26 января 2022
25 января 2022

Губернатор ЯНАО отчитался перед вице-премьером РФ Хуснуллиным

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов раассказал о новом проекте в Губкинском Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в совещание с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Там он доложил о проекте строительства школы в новом микрорайоне Губкинского.

«Дмитрий Артюхов докладывает вице-премьеру Марату Хуснуллину о проекте строительства в Губкинском новой школы на 400 мест и детского сада. [Эти объекты возведут] в микрорайоне, где будет построено, как минимум, 50 тысяч квадратных метров нового жилья», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

Совещание прошло в формате ВКС. Также отмечается, что у главы ЯНАО сегодня еще одно важное мероприятие — выступление на коллегии ямальской прокуратуры.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в совещание с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Там он доложил о проекте строительства школы в новом микрорайоне Губкинского. «Дмитрий Артюхов докладывает вице-премьеру Марату Хуснуллину о проекте строительства в Губкинском новой школы на 400 мест и детского сада. [Эти объекты возведут] в микрорайоне, где будет построено, как минимум, 50 тысяч квадратных метров нового жилья», — сообщает telegram-канал «Пул 89». Совещание прошло в формате ВКС. Также отмечается, что у главы ЯНАО сегодня еще одно важное мероприятие — выступление на коллегии ямальской прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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