Губернатор ЯНАО отчитался перед вице-премьером РФ Хуснуллиным

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов раассказал о новом проекте в Губкинском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в совещание с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Там он доложил о проекте строительства школы в новом микрорайоне Губкинского.

«Дмитрий Артюхов докладывает вице-премьеру Марату Хуснуллину о проекте строительства в Губкинском новой школы на 400 мест и детского сада. [Эти объекты возведут] в микрорайоне, где будет построено, как минимум, 50 тысяч квадратных метров нового жилья», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

Совещание прошло в формате ВКС. Также отмечается, что у главы ЯНАО сегодня еще одно важное мероприятие — выступление на коллегии ямальской прокуратуры.