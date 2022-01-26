В ХМАО с коронавирусом госпитализировали больше 800 человек

В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 59 человек с коронавирусом. На данный момент в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях лечение проходят 832 пациента. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.
«В инфекционных госпиталях Югры на 27 января лечение проходят 832 пациента», — сказали в окружном департаменте. По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано 1 934 новых случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так:
- Сургут — 840;
- Нижневартовск — 294;
- Ханты-Мансийск — 161;
- Нефтеюганск — 118;
- Пыть-Ях — 65;
- Когалым — 60;
- Нефтеюганский район — 52;
- Нягань — 45;
- Югорск — 45;
- Лангепас — 30;
- Советский район — 30;
- Покачи — 26;
- Нижневартовский район — 26;
- Мегион — 25;
- Урай — 25;
- Радужный — 21;
- Сургутский район — 21;
- Кондинский район — 20;
- Березовский район — 13;
- Белоярский район — 10;
- Октябрьский район — 4;
- Ханты-Мансийский район — 3.
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 54 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда составляет 63%. Коэффициент распространения инфекции — 1,70.
В начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.
Подписывайтесь на URA.RU в