26 января 2022
25 января 2022

В ХМАО с коронавирусом госпитализировали больше 800 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за минувшие сутки в ковидный госпиталь попали 59 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 59 человек с коронавирусом. На данный момент в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях лечение проходят 832 пациента. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 27 января лечение проходят 832 пациента», — сказали в окружном департаменте. По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано 1 934 новых случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так:

  • Сургут — 840;
  • Нижневартовск — 294;
  • Ханты-Мансийск — 161;
  • Нефтеюганск — 118;
  • Пыть-Ях — 65;
  • Когалым — 60;
  • Нефтеюганский район — 52;
  • Нягань — 45;
  • Югорск — 45;
  • Лангепас — 30;
  • Советский район — 30;
  • Покачи — 26;
  • Нижневартовский район — 26;
  • Мегион — 25;
  • Урай — 25;
  • Радужный — 21;
  • Сургутский район — 21;
  • Кондинский район — 20;
  • Березовский район — 13;
  • Белоярский район — 10;
  • Октябрьский район — 4;
  • Ханты-Мансийский район — 3.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 54 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда составляет 63%. Коэффициент распространения инфекции — 1,70.

В начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.

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В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 59 человек с коронавирусом. На данный момент в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях лечение проходят 832 пациента. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «В инфекционных госпиталях Югры на 27 января лечение проходят 832 пациента», — сказали в окружном департаменте. По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано 1 934 новых случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так: По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 54 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда составляет 63%. Коэффициент распространения инфекции — 1,70. В начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.
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