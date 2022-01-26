В ХМАО с коронавирусом госпитализировали больше 800 человек

В ХМАО за минувшие сутки в ковидный госпиталь попали 59 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 59 человек с коронавирусом. На данный момент в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях лечение проходят 832 пациента. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 27 января лечение проходят 832 пациента», — сказали в окружном департаменте. По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано 1 934 новых случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит так:

Сургут — 840;

Нижневартовск — 294;

Ханты-Мансийск — 161;

Нефтеюганск — 118;

Пыть-Ях — 65;

Когалым — 60;

Нефтеюганский район — 52;

Нягань — 45;

Югорск — 45;

Лангепас — 30;

Советский район — 30;

Покачи — 26;

Нижневартовский район — 26;

Мегион — 25;

Урай — 25;

Радужный — 21;

Сургутский район — 21;

Кондинский район — 20;

Березовский район — 13;

Белоярский район — 10;

Октябрьский район — 4;

Ханты-Мансийский район — 3.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 54 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда составляет 63%. Коэффициент распространения инфекции — 1,70.

В начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.