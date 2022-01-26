В ХМАО закрыли опасную свалку, и теперь мэрии некуда девать мусор

Птицы, облюбовавшие свалку, угрожают безопасности расположенного рядом аэропорта и самолетам Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Советском районе ХМАО, по иску транспортной прокуратуры, суд запретил использование мусорного полигона вблизи аэродрома. По мнению надзорного ведомства, свалка, принадлежащая мэрии, привлекала птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ХМАО суд запретил эксплуатацию полигона бытовых отходов. Ранее иск в суд с требованием запрета использования полигона направил Серовский транспортный прокурор, его требования удовлетворены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки надзорные органы выяснили, что полигон создает опасность для расположенного рядом аэропорта — пищевые отходы привлекают на полигон птиц, которые затем перемещаются в сторону воздушной гавани. «В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — сообщает прокуратура.

Собственником полигона ТКО является мэрия Советского района. По словам главы муниципалитета Евгения Буренкова, это единственный мусорный полигон на территории Советского района. Как объяснил мэр, способы решения проблемы еще не разработаны. «Такие проекты очень дорогостоящие, и, чтобы решить ситуацию, нужно ее четко проработать и изучить источники финансирования», — говорит Буренков.

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