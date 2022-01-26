Пермяки жалуются на чиновников, срывающих проект Путина

Заявку на подключение домов к газу жители подали давно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пальниковского поселения Добрянского района Пермского края пожаловались в УФАС на затягивание сроков газификации их домов по федеральной программе. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю.

«Пермское УФАС проводит проверку по обращению жителей Добрянского района. В жалобе указано, что заявки на подключение газа жители подали еще в октябре 2021 года, однако документов, необходимых для подключения, от газораспределительной организации до сих пор не получили», — сообщили в УФАС.

По новым правилам, действующим с 2021 года, владельцы, чьи дома находятся в населенных пунктах с уже проложенным внутрипоселковым газопроводом, вправе претендовать на бесплатное подведение газа до границ своего участка. После подачи заявки жителям должны прислать договор о подключении в сроки от 5 до 30 дней.

В УФАС предварительно установили, что АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Горгазсервис», ООО «Уралстрой» все это время согласовывали между собой вопросы подключения объектов, однако к согласию не пришли, а сама догазификация так и не началась. По полученной информации, газа в поселении ждут 189 домов.

«Новые правила четко определяют сроки реализации программы — от подачи заявки на подключение до пуска газа в доме. Тот факт, что сегодня это должно происходить в больших масштабах и на безвозмездной основе, не дает компаниям права игнорировать действующий порядок», — сообщил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

Если нарушение интересов граждан подтвердится, газораспределительным организациям грозят штрафы от 100 до 500 тысяч рублей. Их должностным лицам придется заплатить от 10 до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в бюджете Соликамского городского округа «растворились» деньги на газификацию. Чиновники пояснили, что, по решению местной думы, средства на разработку проектной документации для строительства сетей газопровода в деревне «перераспределены на другие мероприятия».

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