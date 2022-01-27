Лавров рассказал о реакции США и НАТО на главный вопрос России

27 января 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что главный ответ на вопрос США России не дали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Глава МИД Сергей Лавров впервые прокомментировал содержание документа, касающегося ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Он отметил, что ответа на главный вопрос — нерасширения НАТО на восток — Россия не получила. «Наши коллеги предпочитают, чтобы этот документ остался для конфиденциального диалога, но он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. В документе содержится информация, позволяющая рассчитывать на диалог, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу [нерасширению НАТО на восток] в документе информации нет», — сказал он, слова Лаврова размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел. Кроме того, он отметил, что в данный момент ответ США изучается, пишет RT. После этого вся информация поступит президенту РФ Владимиру Путину, который будет принимать решение о дальнейших шагах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нельзя сказать, что США пошли на уступки России по гарантиям безопасности. По его словам, президент РФ вскоре проанализирует ответ от США и НАТО. Генеральный секретарь альянса ранее заявлял, что НАТО придерживается политики «открытых дверей» и отмечал, что вступление в организацию новых стран — внутреннее дело НАТО и той страны, которая хочет в него вступить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МИД Сергей Лавров впервые прокомментировал содержание документа, касающегося ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Он отметил, что ответа на главный вопрос — нерасширения НАТО на восток — Россия не получила. «Наши коллеги предпочитают, чтобы этот документ остался для конфиденциального диалога, но он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. В документе содержится информация, позволяющая рассчитывать на диалог, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу [нерасширению НАТО на восток] в документе информации нет», — сказал он, слова Лаврова размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел. Кроме того, он отметил, что в данный момент ответ США изучается, пишет RT. После этого вся информация поступит президенту РФ Владимиру Путину, который будет принимать решение о дальнейших шагах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нельзя сказать, что США пошли на уступки России по гарантиям безопасности. По его словам, президент РФ вскоре проанализирует ответ от США и НАТО. Генеральный секретарь альянса ранее заявлял, что НАТО придерживается политики «открытых дверей» и отмечал, что вступление в организацию новых стран — внутреннее дело НАТО и той страны, которая хочет в него вступить.