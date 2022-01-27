Кремль: США решили не прислушиваться к России

Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ проанализирует ответ США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Нельзя сказать, что США пошли на уступки России по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нельзя сказать, что наши соображения учтены или продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его словам, президент РФ Владимир Путин проанализирует ответ от США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее The New York Times написала, что США пойдут на уступки России по вопросам гарантий безопасности. Газета со ссылкой на официальный ответ США и НАТО сообщила, что России предложили выбор. Москва начнет переговоры с Вашингтоном, его союзниками и Украиной, либо продолжит готовиться к нападению на Киев и тогда в отношении РФ введут экономические санкции. В альянсе также ждут возобновления обсуждения о взаимных ограничениях по ядерному вооружению.

Россия предложила США проект соглашения о мерах безопасности между Москвой и НАТО. Согласно российскому документу, альянс должен исключить расширение на восток и обязан не включать в состав республики бывшего СССР, передает RT. Также РФ выступает за то, чтобы стороны не развертывали ядерное вооружение за границей и ликвидировали ядерную инфраструктуру за рубежом. В НАТО отмечали, что придерживаются политики «открытых дверей», а вхождение в альянс новых членов — не вопрос РФ.

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