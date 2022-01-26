26 января 2022

В Екатеринбурге проведут закрытую вечеринку со звездами

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль
Выступать позвали группу «Сплин» и Александра Маршала Фото:

В самую красивую дату года — 22.02.2022 — в Екатеринбурге устроят закрытый корпоратив со звездами. Выступать на вечеринке будут певец Александр Маршал и группа «Сплин». Об этом URA.RU сообщил владелец компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, которая является организатором мероприятия.

«Мы работаем с Александром Маршалом, а также группой „Сплин“ на корпоративном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. Концерты пройдут в формате COVID-free. Корпоратив намечен на самую красивую дату года — 22.02.2022», — сообщил Шахиди.

Примерная стоимость выступления «Сплин» обойдется в три млн рублей, а выступление Александра Маршала стоит около двух млн рублей, сообщает proconcert.ru. Раскрывать, к кому везут артистов, Шахиди не стал. На следующий день группа «Сплин» выступит в Екатеринбурге с большим сольным концертом на другой площадке. Под конец прошлого года на закрытом корпоративе в Екатеринбурге выступила Вера Брежнева. Корпоратив был посвящен Новому году.

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В самую красивую дату года — 22.02.2022 — в Екатеринбурге устроят закрытый корпоратив со звездами. Выступать на вечеринке будут певец Александр Маршал и группа «Сплин». Об этом URA.RU сообщил владелец компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, которая является организатором мероприятия. «Мы работаем с Александром Маршалом, а также группой „Сплин“ на корпоративном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. Концерты пройдут в формате COVID-free. Корпоратив намечен на самую красивую дату года — 22.02.2022», — сообщил Шахиди. Примерная стоимость выступления «Сплин» обойдется в три млн рублей, а выступление Александра Маршала стоит около двух млн рублей, сообщает proconcert.ru. Раскрывать, к кому везут артистов, Шахиди не стал. На следующий день группа «Сплин» выступит в Екатеринбурге с большим сольным концертом на другой площадке. Под конец прошлого года на закрытом корпоративе в Екатеринбурге выступила Вера Брежнева. Корпоратив был посвящен Новому году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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