В Екатеринбурге проведут закрытую вечеринку со звездами

27 января 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Выступать позвали группу «Сплин» и Александра Маршала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В самую красивую дату года — 22.02.2022 — в Екатеринбурге устроят закрытый корпоратив со звездами. Выступать на вечеринке будут певец Александр Маршал и группа «Сплин». Об этом URA.RU сообщил владелец компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, которая является организатором мероприятия. «Мы работаем с Александром Маршалом, а также группой „Сплин“ на корпоративном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. Концерты пройдут в формате COVID-free. Корпоратив намечен на самую красивую дату года — 22.02.2022», — сообщил Шахиди. Примерная стоимость выступления «Сплин» обойдется в три млн рублей, а выступление Александра Маршала стоит около двух млн рублей, сообщает proconcert.ru. Раскрывать, к кому везут артистов, Шахиди не стал. На следующий день группа «Сплин» выступит в Екатеринбурге с большим сольным концертом на другой площадке. Под конец прошлого года на закрытом корпоративе в Екатеринбурге выступила Вера Брежнева. Корпоратив был посвящен Новому году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В самую красивую дату года — 22.02.2022 — в Екатеринбурге устроят закрытый корпоратив со звездами. Выступать на вечеринке будут певец Александр Маршал и группа «Сплин». Об этом URA.RU сообщил владелец компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, которая является организатором мероприятия. «Мы работаем с Александром Маршалом, а также группой „Сплин“ на корпоративном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. Концерты пройдут в формате COVID-free. Корпоратив намечен на самую красивую дату года — 22.02.2022», — сообщил Шахиди. Примерная стоимость выступления «Сплин» обойдется в три млн рублей, а выступление Александра Маршала стоит около двух млн рублей, сообщает proconcert.ru. Раскрывать, к кому везут артистов, Шахиди не стал. На следующий день группа «Сплин» выступит в Екатеринбурге с большим сольным концертом на другой площадке. Под конец прошлого года на закрытом корпоративе в Екатеринбурге выступила Вера Брежнева. Корпоратив был посвящен Новому году.