Вера Брежнева спела на корпоративе у свердловского бизнесмена. Видео

29 декабря 2021 в 18:41 Размер текста - 17 +

Предположительно, Вера Брежнева выступала на корпоративе крупного уральского холдинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Вера Брежнева выступила на корпоративе в Екатеринбурге, который проходил вечером 28 декабря в отеле Hyatt Regency. Судя по сторис в Instagram, праздник отмечали сотрудники Уральского горнопромышленного холдинга (УГПХ), которым руководит Сергей Мазуркевич. То, что Брежнева была в Екатеринбурге, URA.RU подтвердил представитель певицы. «Да, Вера Брежнева была вчера в Екатеринбурге», — сказали в пресс-службе корреспонденту URA.RU. Собеседник отказался раскрывать детали выступления. Видео с выступлением певицы в Instagram выставило ивент-агентство Dramatichno.prod. На видео можно заметить заставку «Новогодний вечер УГПХ». Представитель агентства сообщил URA.RU, что Брежнева действительно выступала на корпоративе. Однако другую информацию собеседник раскрывать отказался. URA.RU отправило запрос в ООО «УГПХ» с просьбой о комментарии. На момент публикации ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица Вера Брежнева выступила на корпоративе в Екатеринбурге, который проходил вечером 28 декабря в отеле Hyatt Regency. Судя по сторис в Instagram, праздник отмечали сотрудники Уральского горнопромышленного холдинга (УГПХ), которым руководит Сергей Мазуркевич. То, что Брежнева была в Екатеринбурге, URA.RU подтвердил представитель певицы. «Да, Вера Брежнева была вчера в Екатеринбурге», — сказали в пресс-службе корреспонденту URA.RU. Собеседник отказался раскрывать детали выступления. Видео с выступлением певицы в Instagram выставило ивент-агентство Dramatichno.prod. На видео можно заметить заставку «Новогодний вечер УГПХ». Представитель агентства сообщил URA.RU, что Брежнева действительно выступала на корпоративе. Однако другую информацию собеседник раскрывать отказался. URA.RU отправило запрос в ООО «УГПХ» с просьбой о комментарии. На момент публикации ответа не поступило.