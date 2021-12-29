Вера Брежнева спела на корпоративе у свердловского бизнесмена. Видео

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, брежнева вера
Предположительно, Вера Брежнева выступала на корпоративе крупного уральского холдинга Фото:

Певица Вера Брежнева выступила на корпоративе в Екатеринбурге, который проходил вечером 28 декабря в отеле Hyatt Regency. Судя по сторис в Instagram, праздник отмечали сотрудники Уральского горнопромышленного холдинга (УГПХ), которым руководит Сергей Мазуркевич. То, что Брежнева была в Екатеринбурге, URA.RU подтвердил представитель певицы.

«Да, Вера Брежнева была вчера в Екатеринбурге», — сказали в пресс-службе корреспонденту URA.RU. Собеседник отказался раскрывать детали выступления.

Видео с выступлением певицы в Instagram выставило ивент-агентство Dramatichno.prod. На видео можно заметить заставку «Новогодний вечер УГПХ». Представитель агентства сообщил URA.RU, что Брежнева действительно выступала на корпоративе. Однако другую информацию собеседник раскрывать отказался. URA.RU отправило запрос в ООО «УГПХ» с просьбой о комментарии. На момент публикации ответа не поступило.

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Певица Вера Брежнева выступила на корпоративе в Екатеринбурге, который проходил вечером 28 декабря в отеле Hyatt Regency. Судя по сторис в Instagram, праздник отмечали сотрудники Уральского горнопромышленного холдинга (УГПХ), которым руководит Сергей Мазуркевич. То, что Брежнева была в Екатеринбурге, URA.RU подтвердил представитель певицы. «Да, Вера Брежнева была вчера в Екатеринбурге», — сказали в пресс-службе корреспонденту URA.RU. Собеседник отказался раскрывать детали выступления. Видео с выступлением певицы в Instagram выставило ивент-агентство Dramatichno.prod. На видео можно заметить заставку «Новогодний вечер УГПХ». Представитель агентства сообщил URA.RU, что Брежнева действительно выступала на корпоративе. Однако другую информацию собеседник раскрывать отказался. URA.RU отправило запрос в ООО «УГПХ» с просьбой о комментарии. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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