Власти Перми обвинили горожан в создании очередей за проездными

27 января 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Власти считают, что пермякам нужно было заранее покупать проездные, чтобы избежать очередей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вина в создании очередей за транспортными картами в Перми лежит на самих горожанах. Об этом во время круглого стола, посвященного транспортной реформе, заявил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. Трансляцию мероприятия вела в Сети Общественная палата края. По словам Хайруллина, городские власти призывали пермяков активнее покупать транспортные карты, однако горожане не спешили за ними. «Нам для лучшего администрирования выгодно, чтобы покупали проездные. Мы три месяца говорили: „Покупайте проездные“. А 10 января все равно [образовались] очереди», — заявил Хайруллин. Также в ходе круглого стола вице-мэр Перми сказал, что расходы на сотрудников Росгвардии, которая будет бороться с безбилетниками, ляжет на плечи перевозчиков. При этом власти обещают до конца первого квартала 2022 года провести аудит всей маршрутной сети и улучшить качество обслуживания маршрутов: увеличить частоту движения транспорта на загруженных направлениях и повысить скорость движения автобусов там, где это необходимо. Ранее пермяки жаловались на огромные очереди в пунктах продажи транспортных карт. Горожане также отмечали, что высокий спрос на карты привел к их дефициту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вина в создании очередей за транспортными картами в Перми лежит на самих горожанах. Об этом во время круглого стола, посвященного транспортной реформе, заявил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. Трансляцию мероприятия вела в Сети Общественная палата края. По словам Хайруллина, городские власти призывали пермяков активнее покупать транспортные карты, однако горожане не спешили за ними. «Нам для лучшего администрирования выгодно, чтобы покупали проездные. Мы три месяца говорили: „Покупайте проездные“. А 10 января все равно [образовались] очереди», — заявил Хайруллин. Также в ходе круглого стола вице-мэр Перми сказал, что расходы на сотрудников Росгвардии, которая будет бороться с безбилетниками, ляжет на плечи перевозчиков. При этом власти обещают до конца первого квартала 2022 года провести аудит всей маршрутной сети и улучшить качество обслуживания маршрутов: увеличить частоту движения транспорта на загруженных направлениях и повысить скорость движения автобусов там, где это необходимо. Ранее пермяки жаловались на огромные очереди в пунктах продажи транспортных карт. Горожане также отмечали, что высокий спрос на карты привел к их дефициту.