25 января 2022

В Перми помощь силовиков в борьбе с «зайцами» оплатят перевозчики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, льготный проезд, росгвардия, проверка автобусов, бесплатный проезд, маршрут48, рейд росгвардии
Росгвардия будет бороться с безбилетниками за счет перевозчиков Фото:

Расходы на услуги Росгвардии, бойцы которой должны помочь в борьбе с безбилетниками в пермском общественном транспорте, лягут на плечи перевозчиков, а не городского бюджета. Об этом сообщил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. Ранее власти обещали после увольнения из автобусов и трамваев кондукторов усилить контроль за оплатой проезда, в том числе, привлечь силы Росгвардии.

«Контролеры будут выгодней кондукторов. Услуги Росгвардии оплачивают перевозчики, они заключают добровольно контракты на охрану автобусов. Это вопрос безопасности», — сказал Хайруллин на круглом столе, посвященном транспортной реформе, передает корреспондент URA.RU.

В Перми с конца 2021 года идет поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Ранее власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. Сотрудники Росгвардии, по идее чиновников, должны помогать контролерам, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную ситуацию. Предполагается, что в автобусах будут установлены тревожные кнопки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Расходы на услуги Росгвардии, бойцы которой должны помочь в борьбе с безбилетниками в пермском общественном транспорте, лягут на плечи перевозчиков, а не городского бюджета. Об этом сообщил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. Ранее власти обещали после увольнения из автобусов и трамваев кондукторов усилить контроль за оплатой проезда, в том числе, привлечь силы Росгвардии. «Контролеры будут выгодней кондукторов. Услуги Росгвардии оплачивают перевозчики, они заключают добровольно контракты на охрану автобусов. Это вопрос безопасности», — сказал Хайруллин на круглом столе, посвященном транспортной реформе, передает корреспондент URA.RU. В Перми с конца 2021 года идет поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Ранее власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. Сотрудники Росгвардии, по идее чиновников, должны помогать контролерам, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную ситуацию. Предполагается, что в автобусах будут установлены тревожные кнопки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...