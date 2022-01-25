В Перми помощь силовиков в борьбе с «зайцами» оплатят перевозчики

Росгвардия будет бороться с безбилетниками за счет перевозчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расходы на услуги Росгвардии, бойцы которой должны помочь в борьбе с безбилетниками в пермском общественном транспорте, лягут на плечи перевозчиков, а не городского бюджета. Об этом сообщил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. Ранее власти обещали после увольнения из автобусов и трамваев кондукторов усилить контроль за оплатой проезда, в том числе, привлечь силы Росгвардии.

«Контролеры будут выгодней кондукторов. Услуги Росгвардии оплачивают перевозчики, они заключают добровольно контракты на охрану автобусов. Это вопрос безопасности», — сказал Хайруллин на круглом столе, посвященном транспортной реформе, передает корреспондент URA.RU.

В Перми с конца 2021 года идет поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Ранее власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа за безбилетный проезд. Сотрудники Росгвардии, по идее чиновников, должны помогать контролерам, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную ситуацию. Предполагается, что в автобусах будут установлены тревожные кнопки.

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