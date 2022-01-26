В школах Кургана собирают согласия на вакцинацию детей от COVID

Курганские учителя через родительские чаты просят сообщить о согласии на вакцинацию детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родителей курганских подростков просят сообщить о предварительном согласии на вакцинацию детей от коронавирусной инфекции. Запросы поступают от классных руководителей в родительские чаты, сообщают читатели URA.RU

«Просят родителей детей старше 12-ти летнего возраста сообщить в личку о предварительном согласии на прививку ребенку вакциной от коронавирусной инфекции. Информировать нужно до 30 января. Отсутствие ответа приравнивается к отказу от прививки», — рассказали родители подростка одной из школ Кургана. Такие же сообщения получают и родители гимназий.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU подтвердили сбор данных с родителей. «Классные руководители всегда собирают согласия с родителей — и на прививки, и на использование персональных данных, и другую информацию, касающуюся обучающихся. При наличии согласия родителей детей от 12 лет и старше будут вакцинировать. Эта процедура — добровольная», — ответили в ведомстве на запрос.

25 января в Курганскую область поступила вакцина «Спутник М» в количестве 720 доз. В регионе планируют привить 44 450 подростков. И.о. начальника депздрава Алексей Сигидаев говорил, что поддерживает вакцинацию детей и подростков от коронавируса, и готов вакцинировать своих детей, как только появится такая возможность. Для вакцинации необходимо добровольное согласие и заявление одного из родителей ребенка, или после 15 до 17 лет — заявление самого ребенка на вакцинацию.

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