22 января 2022
21 января 2022

В Курганской области от COVID привьют более 44 тысяч подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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По планам властей, в Курганской области нужно привить 44 450 подростков Фото:
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Коронавирус COVID-19

Более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет планируют привить от COVID в Курганской области. Пока соответствующая вакцина в регион не поступила, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Вакцина не поступила, информации о поступлении нет. Планируется привить 44 450 подростков от 12 до 17 лет включительно», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет в России разработан препарат «Спутник М». Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена. Прививка ставится также в два этапа.

Ранее URA.RU сообщало, что первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область. 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам, в регионе ждут следующую поставку. Свердловские власти отмечают, что вакцинация подростков будет добровольной, ее можно проводить только с согласия родителей.

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Более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет планируют привить от COVID в Курганской области. Пока соответствующая вакцина в регион не поступила, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Вакцина не поступила, информации о поступлении нет. Планируется привить 44 450 подростков от 12 до 17 лет включительно», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет в России разработан препарат «Спутник М». Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена. Прививка ставится также в два этапа. Ранее URA.RU сообщало, что первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область. 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам, в регионе ждут следующую поставку. Свердловские власти отмечают, что вакцинация подростков будет добровольной, ее можно проводить только с согласия родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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