В Курганской области от COVID привьют более 44 тысяч подростков

По планам властей, в Курганской области нужно привить 44 450 подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет планируют привить от COVID в Курганской области. Пока соответствующая вакцина в регион не поступила, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Вакцина не поступила, информации о поступлении нет. Планируется привить 44 450 подростков от 12 до 17 лет включительно», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет в России разработан препарат «Спутник М». Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена. Прививка ставится также в два этапа.

Ранее URA.RU сообщало, что первая партия вакцины от COVID для подростков «Спутник M» поступила в Свердловскую область. 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам, в регионе ждут следующую поставку. Свердловские власти отмечают, что вакцинация подростков будет добровольной, ее можно проводить только с согласия родителей.

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