На «Госуслугах» в ближайшее время станут доступны сертификаты об имеющихся у россиян противопоказаниях к вакцинации против коронавируса. Об этом на совещании с членами правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Граждане смогут получить подтверждающий это сертификат», — сказал Михаил Мишустин. Выступление опубликовано в telegram-канале кабмина.
Отмечается также, что вся информация о противопоказаниях будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». На данный момент в России действует два вида ковид-сертификатов: для вакцинированных и переболевших.
Ранее стало известно о том, что Минюст утвердил постановление о сокращении срока карантина по COVID-19. Теперь срок пребывания в изоляции составит вместо двух недель всего неделю, пишет RT. В 90% случаев люди заболевают в первые семь дней. В остальные семь дней человек просто находится на изоляции, отмечает MK.RU.
На «Госуслугах» в ближайшее время станут доступны сертификаты об имеющихся у россиян противопоказаниях к вакцинации против коронавируса. Об этом на совещании с членами правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Граждане смогут получить подтверждающий это сертификат», — сказал Михаил Мишустин. Выступление опубликовано в telegram-канале кабмина. Отмечается также, что вся информация о противопоказаниях будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». На данный момент в России действует два вида ковид-сертификатов: для вакцинированных и переболевших. Ранее стало известно о том, что Минюст утвердил постановление о сокращении срока карантина по COVID-19. Теперь срок пребывания в изоляции составит вместо двух недель всего неделю, пишет RT. В 90% случаев люди заболевают в первые семь дней. В остальные семь дней человек просто находится на изоляции, отмечает MK.RU.