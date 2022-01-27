В России появится новый вид QR-кодов. Видео

27 января 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Сертификат будет подтверждать наличие противопоказаний к вакцинации от COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды На «Госуслугах» в ближайшее время станут доступны сертификаты об имеющихся у россиян противопоказаниях к вакцинации против коронавируса. Об этом на совещании с членами правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Граждане смогут получить подтверждающий это сертификат», — сказал Михаил Мишустин. Выступление опубликовано в telegram-канале кабмина. Отмечается также, что вся информация о противопоказаниях будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». На данный момент в России действует два вида ковид-сертификатов: для вакцинированных и переболевших. Ранее стало известно о том, что Минюст утвердил постановление о сокращении срока карантина по COVID-19. Теперь срок пребывания в изоляции составит вместо двух недель всего неделю, пишет RT. В 90% случаев люди заболевают в первые семь дней. В остальные семь дней человек просто находится на изоляции, отмечает MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На «Госуслугах» в ближайшее время станут доступны сертификаты об имеющихся у россиян противопоказаниях к вакцинации против коронавируса. Об этом на совещании с членами правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Граждане смогут получить подтверждающий это сертификат», — сказал Михаил Мишустин. Выступление опубликовано в telegram-канале кабмина. Отмечается также, что вся информация о противопоказаниях будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». На данный момент в России действует два вида ковид-сертификатов: для вакцинированных и переболевших. Ранее стало известно о том, что Минюст утвердил постановление о сокращении срока карантина по COVID-19. Теперь срок пребывания в изоляции составит вместо двух недель всего неделю, пишет RT. В 90% случаев люди заболевают в первые семь дней. В остальные семь дней человек просто находится на изоляции, отмечает MK.RU.