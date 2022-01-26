Количество оружия, изъятого в Курганской области, выросло в разы

Количество изъятого оружия в регионе в 2021 году выросло в 3,3 раза (по сравнению с 2020 годом) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в Курганской области по итогам 2021 года увеличилось на 15,4%. При этом количество изъятого оружия выросло в 3,3 раза, боеприпасов — в 2,1 раза, сообщает региональное УМВД.

«В 2021 году продолжалась наступательная работа по противодействию незаконному обороту оружия. Общее число инициативно выявленных таких преступлений увеличилось на 15,4% (со 188 до 217). В 3,3 раза выросло количество изъятого оружия (с 94 до 309 единиц), в 2,1 раза (с 2 520 до 5 416 единиц) — боеприпасов, на 38,6% (с 17,2 до 23,8 кг) — взрывчатых веществ», — говорится в информации о состоянии оперативной обстановки в Курганской области и результатах работы органов внутренних дел, опубликованной на сайте ведомства.

Также отмечается, что количество преступлений данного вида, уголовные дела по которым переданы в суд, выросло на 38,2%. В 2020 году было 102 таких преступления, в 2021 году — 141.

Ранее URA.RU сообщало, что во время профилактической операции сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Курганской области более 40 единиц оружия и 400 боеприпасов. Еще 25 единиц оружия и более 30 патронов граждане сдали добровольно.