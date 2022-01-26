26 января 2022

Детский сад в Челябинской области загорелся из-за холодильника

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение было задымлено (фото из архива) Фото:

В поселке Лагерный Троицкого района Челябинской области произошел пожар в детском саду из-за замкнувшей проводки холодильника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар в детском саду произошел на площади 8 квадратных метров. Предварительная причина — замкнула проводка холодильника. Прибывшие спасатели быстро справились с огнем», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Во время пожара 14 человек, среди них 9 детей, самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Помещение детского сада было задымлено. Пострадавших нет.

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В поселке Лагерный Троицкого района Челябинской области произошел пожар в детском саду из-за замкнувшей проводки холодильника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области. «Пожар в детском саду произошел на площади 8 квадратных метров. Предварительная причина — замкнула проводка холодильника. Прибывшие спасатели быстро справились с огнем», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Во время пожара 14 человек, среди них 9 детей, самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Помещение детского сада было задымлено. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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