Терапевт раскрыла, для кого опасен гонконгский грипп

27 января 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Грипп может вызвать осложнения на сердце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гонконгский грипп наиболее опасен для маленьких детей, пожилых граждан и людей со сниженным иммунитетом. Об этом URA.RU сообщили врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова и гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, которое развивается очень быстро. Этот грипп вызывается серотипом H3N2 вируса гриппа А. Этот вид гриппа особенно опасен тем, у кого не сформирован иммунитет, то есть детям до двух лет, а также пожилым людям и тем, у кого иммунная система снижена из-за перенесенной другой болезни. Симптомы — стандартные для любого гриппа: температура выше 39 градусов, кашель, боль в горле, заложенность носа, ломота в теле», — сказала Ольга Александрова. Как отметил Николай Крючков, опасность для детей снижается к пятилетнему возрасту. «До пяти лет. У стариков и больных риск будет. У остальных резко снижается летальность и последствий постгриппа, как таковых, уже нет», — заявил иммунолог. К ним собеседник агентства отнес последствия бактериальных инфекций. «Это бронхиты, трахеиты. Могут быть осложнения на сердце, но реже», — объяснил эксперт. Александрова добавила в список пневмонию, воспаление придаточных пазух, то есть гайморит, фронтит. По данным исследования ученых из США, в Северном полушарии увеличилась заболеваемость вирусом гриппа, вызванным штаммом H3N2. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что после ослабления противоэпидемических мер начали регистрировать случаи заражения гонконгским гриппом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гонконгский грипп наиболее опасен для маленьких детей, пожилых граждан и людей со сниженным иммунитетом. Об этом URA.RU сообщили врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова и гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, которое развивается очень быстро. Этот грипп вызывается серотипом H3N2 вируса гриппа А. Этот вид гриппа особенно опасен тем, у кого не сформирован иммунитет, то есть детям до двух лет, а также пожилым людям и тем, у кого иммунная система снижена из-за перенесенной другой болезни. Симптомы — стандартные для любого гриппа: температура выше 39 градусов, кашель, боль в горле, заложенность носа, ломота в теле», — сказала Ольга Александрова. Как отметил Николай Крючков, опасность для детей снижается к пятилетнему возрасту. «До пяти лет. У стариков и больных риск будет. У остальных резко снижается летальность и последствий постгриппа, как таковых, уже нет», — заявил иммунолог. К ним собеседник агентства отнес последствия бактериальных инфекций. «Это бронхиты, трахеиты. Могут быть осложнения на сердце, но реже», — объяснил эксперт. Александрова добавила в список пневмонию, воспаление придаточных пазух, то есть гайморит, фронтит. По данным исследования ученых из США, в Северном полушарии увеличилась заболеваемость вирусом гриппа, вызванным штаммом H3N2. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что после ослабления противоэпидемических мер начали регистрировать случаи заражения гонконгским гриппом.