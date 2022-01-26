26 января 2022
25 января 2022

Врачи ЯНАО раскрыли причину своей, медленной работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи в ЯНАО стали медленнее принимать пациентов Фото:

Врачи Салехардской окружной клинической больницы стали медленнее принимать пациентов из-за того, что учреждение перешло на новую компьютерную программу для работы. Об этом URA.RU сообщает корреспондент, лично столкнувшийся с проблемой долго ожидания в очереди.

«Раньше врачи 15 минут максимум тратили на прием больного, а сейчас этот процесс может растянуться до 25 минут. Программа зависает периодически. Кроме того, новый софт работает не до конца отлажено — в день моего приема многим не смогли закрыть больничный, и врач предупредили, что у меня может случиться то же самое», — сообщает журналист.

В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что такая проблема появилась в 2022 году с переходом на работу в единую информационную систему всех больниц округа. «Действительно, накладки по времени возникают, новая система требует отладки и приобретения навыков у врачей и медицинского персонала при работе в ней», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако переход в единую информационную систему принес не только негативные последствия. У жителей ЯНАО появился новый портал для записи к врачам, а также возможность видеть данные своей медкарты в онлайн формате.

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Врачи Салехардской окружной клинической больницы стали медленнее принимать пациентов из-за того, что учреждение перешло на новую компьютерную программу для работы. Об этом URA.RU сообщает корреспондент, лично столкнувшийся с проблемой долго ожидания в очереди. «Раньше врачи 15 минут максимум тратили на прием больного, а сейчас этот процесс может растянуться до 25 минут. Программа зависает периодически. Кроме того, новый софт работает не до конца отлажено — в день моего приема многим не смогли закрыть больничный, и врач предупредили, что у меня может случиться то же самое», — сообщает журналист. В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что такая проблема появилась в 2022 году с переходом на работу в единую информационную систему всех больниц округа. «Действительно, накладки по времени возникают, новая система требует отладки и приобретения навыков у врачей и медицинского персонала при работе в ней», — пояснили в пресс-службе ведомства. Однако переход в единую информационную систему принес не только негативные последствия. У жителей ЯНАО появился новый портал для записи к врачам, а также возможность видеть данные своей медкарты в онлайн формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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