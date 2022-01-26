Уголовное дело в отношении Андрея Нелюбина поступило в Курганский городской суд в третий раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском городском суде в третий раз рассматривают материалы уголовного дела в отношении экс-заместителя главы администрации Кургана Андрея Нелюбина и экс-главбуха МУП «Специализированное дорожное предприятие» (МУП «СДП») Евгения Кушнарева. Каждого из них обвиняют в трех эпизодах, связанных с растратой. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

Материалы дела в отношении Нелюбина и Кушнарева поступили в суд в конце 2021 года. Их обвиняют в трех преступлениях по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата). Дело рассматривается судьей Владимиром Сапуновым. Сейчас по этому делу допрашивают свидетелей.

В марте 2021 года Нелюбина приговорили к 7,5 годам колонии, Кушнарева — к семи годам колонии, сообщало ранее URA.RU. Экс-чиновника признали виновным в растратах, которые он совершил во время руководства МУП «СДП». Следствие заявляло, что Нелюбин и Кушнарев создали подконтрольные им компании. Через них они оформили фиктивные документы о покупке стройматериалов на 6,5 млн рублей, сдавали в аренду МУП «СДП» автотранспорт по завышенным ценам (ущерб оценен в 28 млн рублей), закупали по завышенным ценам битум (ущерб оценили в пять миллионов рублей).

Согласно материалам ГАС «Правосудие», в июле 2021 года Курганский областной суд отменил решение городского суда и отправил материалы на новое рассмотрение другим судьей. Городской суд вернул материалы в прокуратуру для переквалификации преступлений, но это решение также обжаловали в областном суде.

«Постановление о возвращении уголовного дела в отношении Нелюбина и Кушнарева прокурору Курганской области отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда», — говорится в материалах, опубликованных в ГАС «Правосудие». Прокурор Алексей Киселев, который представляет в суде гособвинение, подтвердил URA.RU, что городской суд сейчас заново рассматривает уголовное дело, по которому в марте 2021 года был вынесен обвинительный приговор.

Два предыдущих решения Курганского городского суда в отношении Андрея Нелюбина и Евгения Кушнарева отменены областным судом Скрин: ГАС «Правосудие»

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