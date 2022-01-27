Мэр Липецка выругалась матом из-за уборки снега. Аудио

27 января 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Мэр выругалась матом на совещании с управляющими компаниями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Липецка Евгения Уваркина с матом отчитала представителей управляющих компаний из-за уборки снега в городе. Она сообщила, что иногда не удается по-другому уговорить кого-либо исполнять свои обязанности. «Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор, пока будет продолжаться это ****** я не буду ни с вами [вместе], ни по отдельности разговаривать. Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а как кое-что плавает, я буду зачищать *****! Все до 11 часов дадите мне **** график работы ваших людей! И понесете за него ответственность», — цитирует издание «Город 48» Евгению Уваркину. Уваркина сообщила изданию, что проблема уборки снега одна из самых актуальных в городе. На прошлой неделе был сильный снегопад, поэтому в мэрию поступило большое количество жалоб на управляющие компании (УК), рассказала она. Глава Липецка заявила, что при этом компании отчитывались о выводе дворников и техники, но ситуация оставалась прежней. «По факту выездного контроля было проведено совещание, где до [представителей] УК жестко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и формат совещания. К сожалению, иногда без крепкого слова не удается уговорить кого-либо исполнять свои обязанности», — отметила Уваркина. В 2019 в соцсетях появилось видео, на котором Уваркина ругалась матом на строителей при осмотре парка. Уваркина сообщила, что строители не работали, когда та приехала в парк. Она записала гневное обращение и отправила видео в чат ответственных за стройку. Мэр посчитала некрасивым поступок людей, которые распространяли видео. По ее словам, после обращения с матом строители стали работать активнее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Липецка Евгения Уваркина с матом отчитала представителей управляющих компаний из-за уборки снега в городе. Она сообщила, что иногда не удается по-другому уговорить кого-либо исполнять свои обязанности. «Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор, пока будет продолжаться это ****** я не буду ни с вами [вместе], ни по отдельности разговаривать. Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а как кое-что плавает, я буду зачищать *****! Все до 11 часов дадите мне **** график работы ваших людей! И понесете за него ответственность», — цитирует издание «Город 48» Евгению Уваркину. Уваркина сообщила изданию, что проблема уборки снега одна из самых актуальных в городе. На прошлой неделе был сильный снегопад, поэтому в мэрию поступило большое количество жалоб на управляющие компании (УК), рассказала она. Глава Липецка заявила, что при этом компании отчитывались о выводе дворников и техники, но ситуация оставалась прежней. «По факту выездного контроля было проведено совещание, где до [представителей] УК жестко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и формат совещания. К сожалению, иногда без крепкого слова не удается уговорить кого-либо исполнять свои обязанности», — отметила Уваркина. В 2019 в соцсетях появилось видео, на котором Уваркина ругалась матом на строителей при осмотре парка. Уваркина сообщила, что строители не работали, когда та приехала в парк. Она записала гневное обращение и отправила видео в чат ответственных за стройку. Мэр посчитала некрасивым поступок людей, которые распространяли видео. По ее словам, после обращения с матом строители стали работать активнее.