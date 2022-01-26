Водители фур попали в смертельное ДТП под Екатеринбургом. Фото

27 января 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

На трассе столкнулись две фуры (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе Пермь-Екатеринбуррг столкнулись две фуры, один из водителей срочно госпитализирован, а другой — скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД свердловского главка полиции. «По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении пресс-службы. Предполагаемый виновник аварии ехал на грузовике Reno. Его доставили в больницу, а второй участник ДТП умер на месте. Оба водителя везли прицепы, вес которых превышал 20 тонн. В одном автомобиле находилось какао, а в другом — гайки. Возможный виновник ДТП до инцидента водил 39 лет. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. В ГАИ свердловчан призвали внимательнее следить за дорожной ситуацией и не допускать опасных маневров, которые могут навредить другим водителям. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На трассе Пермь-Екатеринбуррг столкнулись две фуры, один из водителей срочно госпитализирован, а другой — скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД свердловского главка полиции. «По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении пресс-службы. Предполагаемый виновник аварии ехал на грузовике Reno. Его доставили в больницу, а второй участник ДТП умер на месте. Оба водителя везли прицепы, вес которых превышал 20 тонн. В одном автомобиле находилось какао, а в другом — гайки. Возможный виновник ДТП до инцидента водил 39 лет. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. В ГАИ свердловчан призвали внимательнее следить за дорожной ситуацией и не допускать опасных маневров, которые могут навредить другим водителям.