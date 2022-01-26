На трассе Пермь-Екатеринбуррг столкнулись две фуры, один из водителей срочно госпитализирован, а другой — скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД свердловского главка полиции.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении пресс-службы. Предполагаемый виновник аварии ехал на грузовике Reno. Его доставили в больницу, а второй участник ДТП умер на месте.
Оба водителя везли прицепы, вес которых превышал 20 тонн. В одном автомобиле находилось какао, а в другом — гайки. Возможный виновник ДТП до инцидента водил 39 лет.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. В ГАИ свердловчан призвали внимательнее следить за дорожной ситуацией и не допускать опасных маневров, которые могут навредить другим водителям.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Пермь-Екатеринбуррг столкнулись две фуры, один из водителей срочно госпитализирован, а другой — скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД свердловского главка полиции. «По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении пресс-службы. Предполагаемый виновник аварии ехал на грузовике Reno. Его доставили в больницу, а второй участник ДТП умер на месте. Оба водителя везли прицепы, вес которых превышал 20 тонн. В одном автомобиле находилось какао, а в другом — гайки. Возможный виновник ДТП до инцидента водил 39 лет. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. В ГАИ свердловчан призвали внимательнее следить за дорожной ситуацией и не допускать опасных маневров, которые могут навредить другим водителям.