26 января 2022

Водители фур попали в смертельное ДТП под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
На трассе столкнулись две фуры (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбуррг столкнулись две фуры, один из водителей срочно госпитализирован, а другой — скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД свердловского главка полиции.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении пресс-службы. Предполагаемый виновник аварии ехал на грузовике Reno. Его доставили в больницу, а второй участник ДТП умер на месте.

Оба водителя везли прицепы, вес которых превышал 20 тонн. В одном автомобиле находилось какао, а в другом — гайки. Возможный виновник ДТП до инцидента водил 39 лет.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. В ГАИ свердловчан призвали внимательнее следить за дорожной ситуацией и не допускать опасных маневров, которые могут навредить другим водителям.

Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На трассе Пермь-Екатеринбуррг столкнулись две фуры, один из водителей срочно госпитализирован, а другой — скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД свердловского главка полиции. «По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении пресс-службы. Предполагаемый виновник аварии ехал на грузовике Reno. Его доставили в больницу, а второй участник ДТП умер на месте. Оба водителя везли прицепы, вес которых превышал 20 тонн. В одном автомобиле находилось какао, а в другом — гайки. Возможный виновник ДТП до инцидента водил 39 лет. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. В ГАИ свердловчан призвали внимательнее следить за дорожной ситуацией и не допускать опасных маневров, которые могут навредить другим водителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...