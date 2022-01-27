Курганские власти отчитались об изменении госдолга региона

Госдолг Курганской области в начале 2022 года составил 16,154 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдолг Курганской области по состоянию на 1 января 2022 года составил 16,154 млрд рублей. Это на 432 млн рублей меньше, чем год назад. Такая информация опубликована на сайте регионального финуправления.

«Сумма долга по состоянию на 1 января 2021 года: 16 586 896,84 тысячи рублей. Сумма долга по состоянию на 1 января 2022 года: 16 154 790,96 тысячи рублей», — указано в отчете ведомства.

По данным финуправления, сумма долгов Курганской области по коммерческим кредитам сократилась за год с 9,47 млрд до 5,07 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов при этом увеличился с 7,1 млрд до 11 млрд рублей.

«Просроченная задолженность по долговым обязательствам Курганской области по состоянию на 1 января 2022 года отсутствует», — сообщается в отчете. Вместе с тем, суммарный долг всех муниципалитетов Курганской области (муниципальный долг) вырос за год с 1,9 до 2,113 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что государственный долг Курганской области по состоянию на 1 сентября 2021 года вырос почти на 1,5 млрд по сравнению с началом августа и впервые превысил 17,79 млрд рублей. В областном правительстве заявили, что это временное явление и к концу сентября госдолг снова снизится, но этого не произошло. Позже губернатор Вадим Шумков сообщил, что госдолг должен снизиться до 16,1 млрд рублей к концу 2021 года, власти выплачивают дорогие коммерческие кредиты за счет более дешевых или бюджетных кредитов.

В 2022 году власти Курганской области планируют взять новые коммерческие кредиты. Бюджет региона на 2022 год принят с дефицитом около шести миллиардов рублей.

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