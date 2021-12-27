Доходы Курганской области увеличатся на десятки миллиардов рублей

Доходы бюджета региона вырастут за счет федеральной помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы бюджета Курганской области за счет федеральной помощи в 2022—2024 годах вырастут на 22,6 млрд рублей. Об этом 28 декабря на заседании Курганской облдумы сообщил замгубернатора Константин Ермаков, передает корреспондент URA.RU.

«В связи с принятием федерального бюджета, стали известны дополнительные суммы финансовой помощи бюджету Курганской области. На 2022 год, по сравнению с первом чтением, финансовая помощь увеличивается на 5,5 млрд рублей. В 2023 году — на 7,2 млрд рублей. В 2024 году — на 9,9 млрд рублей», — рассказал Ермаков.

Он отметил, что в 2022 году стартовый бюджет по доходам превысит 60 млрд рублей, а расходы составят более 66 млрд рублей. На 2023 году запланированы доходы в размере более 56 млрд рублей, а расходы — более 57 млрд рублей. Планируется, что в 2024 году доходы и расходы превысят 59 млрд рублей, а бюджет будет бездефицитным. Депутаты единогласно приняли законопроект.

В ноябре стало известно, что власти региона для финансирования дефицита бюджета планировали в 2022 году взять новые коммерческие кредиты на 7,28 млрд рублей. Также они планировали погасить старые кредиты на 6,5 млрд рублей. По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, за 11 месяцев 2021 года собственные доходы региона выросли на 21%.

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