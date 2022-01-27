Екатеринбурженка пришла к травматологу и получила новые раны

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , детская больница, ребенок в палате
Девушка получила в кабинете травматолога новые травмы (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга обвинила травматолога горбольницы № 36 в побоях. Врач толкнул пациентку, которая получила ушибы и ссадины при падении, рассказала пострадавшая журналистам.

Екатеринбурженка Айгуль пришла на прием закрыть больничный, в котором была неправильно указана дата выписки. Пациентка просила исправить ошибку, но ее лечащий врач в силу занятости отправила Айгуль к коллеге-травматологу.

«Я просила его закрыть больничный, помочь, объяснила, что врач изначально ошиблась. Снимать видео стала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья. При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки», — цитирует пострадавшую портал Е1.

Девушка намерена написать заявление в полицию на своего обидчика. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Минздрава Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Жительница Екатеринбурга обвинила травматолога горбольницы № 36 в побоях. Врач толкнул пациентку, которая получила ушибы и ссадины при падении, рассказала пострадавшая журналистам. Екатеринбурженка Айгуль пришла на прием закрыть больничный, в котором была неправильно указана дата выписки. Пациентка просила исправить ошибку, но ее лечащий врач в силу занятости отправила Айгуль к коллеге-травматологу. «Я просила его закрыть больничный, помочь, объяснила, что врач изначально ошиблась. Снимать видео стала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья. При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки», — цитирует пострадавшую портал Е1. Девушка намерена написать заявление в полицию на своего обидчика. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Минздрава Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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