Власти РФ готовятся пересмотреть налог для водителей. Список изменений

27 января 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Несколько министерств рассматривают возможность повышения налогового коэффициента для дорогих автомобилей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России могут пересмотреть налоговый коэффициент на «роскошь» для автомобилей, который ввели еще в 2014 году. Стоимость транспортных средств должна быть выше трех млн рублей. «Потенциальные параметры, которые могут определить применение повышающих коэффициентов [для автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей] изучает ряд профильных ведомств, в частности, Минпромторг, Минфин и ФНС. Данные по новым начислениям стоит ждать в марте 2022 года», — отмечается на сайте Autonews. Какие изменения в этой сфере планируются в 2022 году: В России хотят связать расчет налога на роскошь для автомобилей с мощностью мотора и годом выпуска;

Планируется разделение автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей на две категории — массовые и люксовые;

ЛДПР внесла в Госдуму закон, предполагающий повышение минимальной цены автомобиля для начисления повышенного налога; Ранее автоэксперт Петр Баканов предположил, что основная причина резкого роста стоимости новых автомобилей в 2021 году в жадности автодилеров. По его словам, объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет. При этом гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль убежден, что рост стоимости автомобилей в этом году будет идти медленнее, чем в предыдущем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут пересмотреть налоговый коэффициент на «роскошь» для автомобилей, который ввели еще в 2014 году. Стоимость транспортных средств должна быть выше трех млн рублей. «Потенциальные параметры, которые могут определить применение повышающих коэффициентов [для автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей] изучает ряд профильных ведомств, в частности, Минпромторг, Минфин и ФНС. Данные по новым начислениям стоит ждать в марте 2022 года», — отмечается на сайте Autonews. Какие изменения в этой сфере планируются в 2022 году: Ранее автоэксперт Петр Баканов предположил, что основная причина резкого роста стоимости новых автомобилей в 2021 году в жадности автодилеров. По его словам, объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет. При этом гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль убежден, что рост стоимости автомобилей в этом году будет идти медленнее, чем в предыдущем.