В России могут пересмотреть налоговый коэффициент на «роскошь» для автомобилей, который ввели еще в 2014 году. Стоимость транспортных средств должна быть выше трех млн рублей.
«Потенциальные параметры, которые могут определить применение повышающих коэффициентов [для автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей] изучает ряд профильных ведомств, в частности, Минпромторг, Минфин и ФНС. Данные по новым начислениям стоит ждать в марте 2022 года», — отмечается на сайте Autonews.
Какие изменения в этой сфере планируются в 2022 году:
В России хотят связать расчет налога на роскошь для автомобилей с мощностью мотора и годом выпуска;
Планируется разделение автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей на две категории — массовые и люксовые;
ЛДПР внесла в Госдуму закон, предполагающий повышение минимальной цены автомобиля для начисления повышенного налога;
Ранее автоэксперт Петр Баканов предположил, что основная причина резкого роста стоимости новых автомобилей в 2021 году в жадности автодилеров. По его словам, объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет. При этом гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль убежден, что рост стоимости автомобилей в этом году будет идти медленнее, чем в предыдущем.
В России могут пересмотреть налоговый коэффициент на «роскошь» для автомобилей, который ввели еще в 2014 году. Стоимость транспортных средств должна быть выше трех млн рублей. «Потенциальные параметры, которые могут определить применение повышающих коэффициентов [для автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей] изучает ряд профильных ведомств, в частности, Минпромторг, Минфин и ФНС. Данные по новым начислениям стоит ждать в марте 2022 года», — отмечается на сайте Autonews. Какие изменения в этой сфере планируются в 2022 году: Ранее автоэксперт Петр Баканов предположил, что основная причина резкого роста стоимости новых автомобилей в 2021 году в жадности автодилеров. По его словам, объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет. При этом гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль убежден, что рост стоимости автомобилей в этом году будет идти медленнее, чем в предыдущем.