Дилер дал прогноз о росте цен на автомобили в 2022 году

В 2022 году будет сохраняться дефицит на рынке автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Рост стоимости автомобилей в 2022 году будет идти медленнее, чем в 2021-м. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«На рынке будет сохраняться дефицит. В среднем, автомобили подорожают в 2022 году. Но с учетом того, что спрос будет падать, не будет спекулятивных эффектов, которые были в 2021 году, поэтому цены будут относительно спокойнее расти», — заявил Денис Мигаль.

Автодилер отметил, что в 2022 году борьба между производителями будет острее. «Будут производители, которые захотят увеличить долю рынка и сумеют решить проблемы с логистикой и доставкой автомобилей, в частности китайские бренды. Они будут усиливать долю рынка и давать хорошее соотношение цены и качества на рынке автомобилей. А европейские марки столкнутся с дефицитом, связанным с проблемами производства, потому что никуда не девается проблема полупроводников, логистические проблемы и ковидные ограничения, которые еще есть в разных странах», — объяснил специалист. Мигаль выразил надежду, что автомобили в среднем подорожают не более, чем на 10% за год.

Специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин в беседе с URA.RU затруднился дать прогноз о том, на сколько процентов вырастут цены на автомобили в 2022 году, отметив, что на это влияют не только экономические процессы. «Думаю, цены будут только повышаться. На сколько процентов, трудно спрогнозировать. Это зависит от экономических и геополитических факторов», — ответил собеседник агентства.

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