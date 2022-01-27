Врач Водовозов рассказал о естественном локдауне в России

28 января 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Врачи пожаловались на запоздалое ужесточение противоэпидемических мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну, когда большинство граждан будут вынуждены находиться дома из-за контакта с зараженным или с самой инфекцией. Об этом в беседе с URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Мы сейчас видим еще один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости», — сказал Алексей Водовозов. Гендиректор компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился, что серьезного снижения заболеваемости из-за этого процесса ожидать не стоит. «Природный локдаун — это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте», — отметил собеседник агентства. Эксперты считают, что необходимо было ужесточать меры по борьбе с пандемией заранее. «Мы видели, что творилось за рубежом. Мы понимали, что через 2-3 недели все это будет у нас. Почему все эти меры не были разработаны? Ходить с рейдами по общепитам, проверять масочный режим — это все нужно было делать раньше», — подчеркнул Водовозов. Крючков поддержал эту позицию, отметив, что перегрузок в системе здравоохранения не избежать, но без введения мер защиты населения они будут выше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну, когда большинство граждан будут вынуждены находиться дома из-за контакта с зараженным или с самой инфекцией. Об этом в беседе с URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Мы сейчас видим еще один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости», — сказал Алексей Водовозов. Гендиректор компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился, что серьезного снижения заболеваемости из-за этого процесса ожидать не стоит. «Природный локдаун — это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте», — отметил собеседник агентства. Эксперты считают, что необходимо было ужесточать меры по борьбе с пандемией заранее. «Мы видели, что творилось за рубежом. Мы понимали, что через 2-3 недели все это будет у нас. Почему все эти меры не были разработаны? Ходить с рейдами по общепитам, проверять масочный режим — это все нужно было делать раньше», — подчеркнул Водовозов. Крючков поддержал эту позицию, отметив, что перегрузок в системе здравоохранения не избежать, но без введения мер защиты населения они будут выше.