Бывший генерал США Дейл Дейли выступил с инициативой оставить Украину и Грузию без права вступления в НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The National Interest.
«Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — заявил Дейли.
По мнению генерала, Украине стоит взять пример с Австралии, которая имеет нейтральный статус. В этом случае Украина смогла бы вести сотрудничество со всеми странами при этом сохранять нейтралитет. Дейли полагает, что такая ситуация устроила бы Россию и избавила власти страны от опасений.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках СШАи НАТО. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию и Китай.
Бывший генерал США Дейл Дейли выступил с инициативой оставить Украину и Грузию без права вступления в НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The National Interest. «Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — заявил Дейли. По мнению генерала, Украине стоит взять пример с Австралии, которая имеет нейтральный статус. В этом случае Украина смогла бы вести сотрудничество со всеми странами при этом сохранять нейтралитет. Дейли полагает, что такая ситуация устроила бы Россию и избавила власти страны от опасений. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию и Китай.