27 января 2022

В США предложили оставить Украину без НАТО ради мира с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Украине не нужно вступать в НАТО и стоит сохранять нейтралитет, считает Дейли Фото:
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Война на Украине

Бывший генерал США Дейл Дейли выступил с инициативой оставить Украину и Грузию без права вступления в НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The National Interest.

«Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — заявил Дейли.

По мнению генерала, Украине стоит взять пример с Австралии, которая имеет нейтральный статус. В этом случае Украина смогла бы вести сотрудничество со всеми странами при этом сохранять нейтралитет. Дейли полагает, что такая ситуация устроила бы Россию и избавила власти страны от опасений.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию и Китай.

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Бывший генерал США Дейл Дейли выступил с инициативой оставить Украину и Грузию без права вступления в НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The National Interest. «Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — заявил Дейли. По мнению генерала, Украине стоит взять пример с Австралии, которая имеет нейтральный статус. В этом случае Украина смогла бы вести сотрудничество со всеми странами при этом сохранять нейтралитет. Дейли полагает, что такая ситуация устроила бы Россию и избавила власти страны от опасений. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию и Китай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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