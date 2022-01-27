В США предложили оставить Украину без НАТО ради мира с Россией

27 января 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Украине не нужно вступать в НАТО и стоит сохранять нейтралитет, считает Дейли Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Украине Бывший генерал США Дейл Дейли выступил с инициативой оставить Украину и Грузию без права вступления в НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The National Interest. «Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — заявил Дейли. По мнению генерала, Украине стоит взять пример с Австралии, которая имеет нейтральный статус. В этом случае Украина смогла бы вести сотрудничество со всеми странами при этом сохранять нейтралитет. Дейли полагает, что такая ситуация устроила бы Россию и избавила власти страны от опасений. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию и Китай. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший генерал США Дейл Дейли выступил с инициативой оставить Украину и Грузию без права вступления в НАТО. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The National Interest. «Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — заявил Дейли. По мнению генерала, Украине стоит взять пример с Австралии, которая имеет нейтральный статус. В этом случае Украина смогла бы вести сотрудничество со всеми странами при этом сохранять нейтралитет. Дейли полагает, что такая ситуация устроила бы Россию и избавила власти страны от опасений. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию и Китай.