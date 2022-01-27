27 января 2022

Помощник мэра Таджикистана ранен при конфликте на границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия, стрельба из автомата
В ходе конфликта пострадали 17 человек Фото:
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На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка

В ходе перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение. Всего в конфликте пострадали 17 человек.

«Помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. <…> В результате конфликта на границе пострадали 17 человек — 13 граждан Таджикистана и четверо жителей Кыргызстана», — информирует Sputnik Таджикистан.

Сообщается, что мужчина выехал на место конфликта вместе с коллегами. Вместе с другими пострадавшими он был доставлен в Центральную клинику города Исфара. О состоянии госслужащего пока нет информации, пишет агентство.

Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу.

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В ходе перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение. Всего в конфликте пострадали 17 человек. «Помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. <…> В результате конфликта на границе пострадали 17 человек — 13 граждан Таджикистана и четверо жителей Кыргызстана», — информирует Sputnik Таджикистан. Сообщается, что мужчина выехал на место конфликта вместе с коллегами. Вместе с другими пострадавшими он был доставлен в Центральную клинику города Исфара. О состоянии госслужащего пока нет информации, пишет агентство. Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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