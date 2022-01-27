Помощник мэра Таджикистана ранен при конфликте на границе

В ходе перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение. Всего в конфликте пострадали 17 человек.
«Помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. <…> В результате конфликта на границе пострадали 17 человек — 13 граждан Таджикистана и четверо жителей Кыргызстана», — информирует Sputnik Таджикистан.
Сообщается, что мужчина выехал на место конфликта вместе с коллегами. Вместе с другими пострадавшими он был доставлен в Центральную клинику города Исфара. О состоянии госслужащего пока нет информации, пишет агентство.
Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу.
В ходе перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение. Всего в конфликте пострадали 17 человек. «Помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. <…> В результате конфликта на границе пострадали 17 человек — 13 граждан Таджикистана и четверо жителей Кыргызстана», — информирует Sputnik Таджикистан. Сообщается, что мужчина выехал на место конфликта вместе с коллегами. Вместе с другими пострадавшими он был доставлен в Центральную клинику города Исфара. О состоянии госслужащего пока нет информации, пишет агентство. Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу.