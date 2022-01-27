Помощник мэра Таджикистана ранен при конфликте на границе

28 января 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

В ходе конфликта пострадали 17 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка В ходе перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение. Всего в конфликте пострадали 17 человек. «Помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. <…> В результате конфликта на границе пострадали 17 человек — 13 граждан Таджикистана и четверо жителей Кыргызстана», — информирует Sputnik Таджикистан. Сообщается, что мужчина выехал на место конфликта вместе с коллегами. Вместе с другими пострадавшими он был доставлен в Центральную клинику города Исфара. О состоянии госслужащего пока нет информации, пишет агентство. Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение. Всего в конфликте пострадали 17 человек. «Помощник мэра Исфары получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. <…> В результате конфликта на границе пострадали 17 человек — 13 граждан Таджикистана и четверо жителей Кыргызстана», — информирует Sputnik Таджикистан. Сообщается, что мужчина выехал на место конфликта вместе с коллегами. Вместе с другими пострадавшими он был доставлен в Центральную клинику города Исфара. О состоянии госслужащего пока нет информации, пишет агентство. Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу.