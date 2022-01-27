27 января 2022

Таджикистан стягивает к границе Киргизии тяжелую технику

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Конфликт на границе продолжается Фото:
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На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка

Таджикистан направляет на границу с Киргизией тяжелую технику и личный состав. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«Директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав», — передает ТАСС сообщение погранслужбы. Отмечается, что со стороны Таджикистана продолжается периодический обстрел позиций киргизских военнослужащих.

ПС ГКНБ передает, что Таджикистанские военнослужащие с помощью миномета атаковали место расположения военнослужащих Внутренних войск Киргизской Республики, помимо этого в ходе обстрела в местности Кочо-Бою сгорел дом гражданина Кыргызстана. Вооруженный конфликт продолжается в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо, сообщили в погранслужбе.

Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу. Известно о 17 пострадавших в ходе конфликта, в их числе — помощник мэра Таджикистана.

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Таджикистан направляет на границу с Киргизией тяжелую технику и личный состав. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. «Директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав», — передает ТАСС сообщение погранслужбы. Отмечается, что со стороны Таджикистана продолжается периодический обстрел позиций киргизских военнослужащих. ПС ГКНБ передает, что Таджикистанские военнослужащие с помощью миномета атаковали место расположения военнослужащих Внутренних войск Киргизской Республики, помимо этого в ходе обстрела в местности Кочо-Бою сгорел дом гражданина Кыргызстана. Вооруженный конфликт продолжается в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо, сообщили в погранслужбе. Ранее пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу. Известно о 17 пострадавших в ходе конфликта, в их числе — помощник мэра Таджикистана.
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