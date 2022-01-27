27 января 2022

Порошенко выразил готовность поддержать Зеленского

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Порошенко заявил о готовности поддержать Зеленского в условиях напряженной ситуации на с РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заверил, что готов помочь нынешнему правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому в условиях напряженной ситуации на с РФ. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times.

«Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину», — цитирует Порошенко газета The Times. Политик отметил, что несмотря на имеющиеся разногласия между ним и Зеленским, он готов забыть про них на фоне ситуации между Москвой и Киевом.

Кроме того, Порошенко обратился за помощью к западным странам. «Все понимают в 2022 году, что инвестиции в Украину — это инвестиции в собственную безопасность», — сказал он.

Ранее Петр Порошенко говорил о том, что Зеленский заблокировал ему выезд из страны. Он назвал этот запрет убедительным доказательством политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны. Экс-президент возмутился тем, что «вместо борьбы с Путиным», Зеленский решил бороться с ним.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заверил, что готов помочь нынешнему правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому в условиях напряженной ситуации на с РФ. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times. «Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину», — цитирует Порошенко газета The Times. Политик отметил, что несмотря на имеющиеся разногласия между ним и Зеленским, он готов забыть про них на фоне ситуации между Москвой и Киевом. Кроме того, Порошенко обратился за помощью к западным странам. «Все понимают в 2022 году, что инвестиции в Украину — это инвестиции в собственную безопасность», — сказал он. Ранее Петр Порошенко говорил о том, что Зеленский заблокировал ему выезд из страны. Он назвал этот запрет убедительным доказательством политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны. Экс-президент возмутился тем, что «вместо борьбы с Путиным», Зеленский решил бороться с ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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