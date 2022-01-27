Порошенко выразил готовность поддержать Зеленского

28 января 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Порошенко заявил о готовности поддержать Зеленского в условиях напряженной ситуации на с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко заверил, что готов помочь нынешнему правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому в условиях напряженной ситуации на с РФ. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times. «Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину», — цитирует Порошенко газета The Times. Политик отметил, что несмотря на имеющиеся разногласия между ним и Зеленским, он готов забыть про них на фоне ситуации между Москвой и Киевом. Кроме того, Порошенко обратился за помощью к западным странам. «Все понимают в 2022 году, что инвестиции в Украину — это инвестиции в собственную безопасность», — сказал он. Ранее Петр Порошенко говорил о том, что Зеленский заблокировал ему выезд из страны. Он назвал этот запрет убедительным доказательством политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны. Экс-президент возмутился тем, что «вместо борьбы с Путиным», Зеленский решил бороться с ним. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заверил, что готов помочь нынешнему правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому в условиях напряженной ситуации на с РФ. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times. «Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину», — цитирует Порошенко газета The Times. Политик отметил, что несмотря на имеющиеся разногласия между ним и Зеленским, он готов забыть про них на фоне ситуации между Москвой и Киевом. Кроме того, Порошенко обратился за помощью к западным странам. «Все понимают в 2022 году, что инвестиции в Украину — это инвестиции в собственную безопасность», — сказал он. Ранее Петр Порошенко говорил о том, что Зеленский заблокировал ему выезд из страны. Он назвал этот запрет убедительным доказательством политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны. Экс-президент возмутился тем, что «вместо борьбы с Путиным», Зеленский решил бороться с ним.