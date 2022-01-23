23 января 2022

Порошенко заявил о запрете Зеленского покидать Украину. «Вместо борьбы с Путиным борется со мной»

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко обвинил Зеленского в неразумных действиях на фоне российской агрессии Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий глава страны Владимир Зеленский запретил ему выезд с Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Зеленский лично дал поручение заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны», — написал Порошенко.

Бывший глава Украины заявил, что это неразумное решение «перед лицом общеевропейской военной тревоги» на фоне угрозы со стороны РФ. На данный момент необходимо мобилизовать силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта, считает Порошенко. «Вместо борьбы с Путиным он борется со мной», — написал бывший президент Украины.

17 января 2022 года Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря 2021 года после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий глава страны Владимир Зеленский запретил ему выезд с Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Зеленский лично дал поручение заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны», — написал Порошенко. Бывший глава Украины заявил, что это неразумное решение «перед лицом общеевропейской военной тревоги» на фоне угрозы со стороны РФ. На данный момент необходимо мобилизовать силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта, считает Порошенко. «Вместо борьбы с Путиным он борется со мной», — написал бывший президент Украины. 17 января 2022 года Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря 2021 года после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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