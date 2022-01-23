Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий глава страны Владимир Зеленский запретил ему выезд с Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Зеленский лично дал поручение заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны», — написал Порошенко.
Бывший глава Украины заявил, что это неразумное решение «перед лицом общеевропейской военной тревоги» на фоне угрозы со стороны РФ. На данный момент необходимо мобилизовать силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта, считает Порошенко. «Вместо борьбы с Путиным он борется со мной», — написал бывший президент Украины.
17 января 2022 года Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря 2021 года после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации.
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий глава страны Владимир Зеленский запретил ему выезд с Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Зеленский лично дал поручение заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны», — написал Порошенко. Бывший глава Украины заявил, что это неразумное решение «перед лицом общеевропейской военной тревоги» на фоне угрозы со стороны РФ. На данный момент необходимо мобилизовать силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта, считает Порошенко. «Вместо борьбы с Путиным он борется со мной», — написал бывший президент Украины. 17 января 2022 года Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря 2021 года после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации.