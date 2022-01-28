США требуют заседания Совбеза ООН по «угрожающему поведению РФ»

США просят провести заседание Совбеза ООН 31 января Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

США направили запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Сообщение об этом появилось на сайте американской миссии при ООН. Штаты требуют обсудить «угрожающее поведение России».

«…Обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии. …Тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — говорится в заявлении посла Линды Томас-Гринфилд, опубликованном на сайте миссии.

Она заявляет, что «Россия участвует в дестабилизирующих действиях против Украины, что создает явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН». В связи с этим США просят провести заседание Совбеза ООН уже в понедельник, 31 января.

Заявления о готовящемся вторжении России на Украину звучат со стороны стран Запада, в США и на самой Украине. В Кремле эти обвинения опровергают, называя происходящее «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». В МИД РФ заявили, что считают неприемлемой «даже мысль о войне между нашими народами».

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