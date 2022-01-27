В МИД РФ назвали неприемлемой «даже мысль» о войне с Украиной

27 января 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Россия не собирается ни на кого нападать, заявил замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия никому не угрожает и не собирается нападать на Украину, вопреки мнению Запада. Такой информацией в ходе брифинга поделился заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он, трансляция мероприятия велась на официальном сайте ведомства. При этом Зайцев заявил, что дружественные Украине страны так не считают. «Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир. Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», — дополнил он. Ранее сообщалось, что поставки российского оружия на Донбасс помогут предотвратить войну на востоке Украины. Такую идею высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передают «Дни.ру». Он заявил, что РФ должна сделать все необходимое для защиты свих граждан от «вероятной украинской агрессии». С аналогичным заявлением выступили вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия никому не угрожает и не собирается нападать на Украину, вопреки мнению Запада. Такой информацией в ходе брифинга поделился заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он, трансляция мероприятия велась на официальном сайте ведомства. При этом Зайцев заявил, что дружественные Украине страны так не считают. «Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир. Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», — дополнил он. Ранее сообщалось, что поставки российского оружия на Донбасс помогут предотвратить войну на востоке Украины. Такую идею высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передают «Дни.ру». Он заявил, что РФ должна сделать все необходимое для защиты свих граждан от «вероятной украинской агрессии». С аналогичным заявлением выступили вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину, пишет MK.RU.