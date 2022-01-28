Пенсионерам напомнили о новом налоге с 1 февраля

Пенсионеры заплатят 13% со своего дохода по вкладам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионеры, которые получают прибыль с различных банковских и депозитных счетов должны будут заплатить соответствующий налог. Для этого банки должны будут передать информацию по своим вкладчикам в налоговую.

«Банки должны собрать информацию о вкладчиках до 1 февраля. После этого гражданам будут выставлены счета. Налогом будут облагаться проценты, которые получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках», — пишет MK.RU .

Отмечается, что сумма, которую будут облагать налогом, будет рассчитываться путем умножения одного миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка. Если процентный доход превысит полученную сумму, то с него необходимо будет заплатить 13-процентный налог.

Ранее стало известно, что налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшим депозитом. Соответствующий налог будут платить люди с депозитом от 700 тысяч рублей. Однако налог не будет взиматься с суммы доходов.