Пенсионерам напомнили о новом налоге с 1 февраля

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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, пенсионер, эпидемия, бабушка, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
Пенсионеры заплатят 13% со своего дохода по вкладам Фото:

Пенсионеры, которые получают прибыль с различных банковских и депозитных счетов должны будут заплатить соответствующий налог. Для этого банки должны будут передать информацию по своим вкладчикам в налоговую.

«Банки должны собрать информацию о вкладчиках до 1 февраля. После этого гражданам будут выставлены счета. Налогом будут облагаться проценты, которые получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках», — пишет MK.RU.

Отмечается, что сумма, которую будут облагать налогом, будет рассчитываться путем умножения одного миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка. Если процентный доход превысит полученную сумму, то с него необходимо будет заплатить 13-процентный налог.

Ранее стало известно, что налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшим депозитом. Соответствующий налог будут платить люди с депозитом от 700 тысяч рублей. Однако налог не будет взиматься с суммы доходов.

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Пенсионеры, которые получают прибыль с различных банковских и депозитных счетов должны будут заплатить соответствующий налог. Для этого банки должны будут передать информацию по своим вкладчикам в налоговую. «Банки должны собрать информацию о вкладчиках до 1 февраля. После этого гражданам будут выставлены счета. Налогом будут облагаться проценты, которые получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках», — пишет MK.RU. Отмечается, что сумма, которую будут облагать налогом, будет рассчитываться путем умножения одного миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка. Если процентный доход превысит полученную сумму, то с него необходимо будет заплатить 13-процентный налог. Ранее стало известно, что налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшим депозитом. Соответствующий налог будут платить люди с депозитом от 700 тысяч рублей. Однако налог не будет взиматься с суммы доходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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