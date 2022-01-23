23 января 2022

Налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшим депозитом

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Налоги могут коснуться и тех, у кого на вклада меньше миллиона рублей Фото:

Налог на вклады свыше 1 миллиона коснется не только тех, у кого есть депозит, но и остальных россиян с меньшими сбережениями. Об этом сообщает РБК.

Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок, пишет РБК. Однако налог не будет взиматься с суммы доходов, получаемых умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 миллион рублей.

По словам замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, по факту по итогам 2021 года может возникнуть необходимость оплатить налог даже по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. Представители пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС), размер вклада не считается базовым фактором при формировании налоговых обязательств, так как учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет.

С 1 января 2022 года всех россиян, которые держат на вкладах более 1 миллиона рублей, обяжут платить налог на доход, полученный в виде процентов по банковским вкладам. Сообщается, что налогом будет облагаться не сумма вкладов, а лишь часть доходов, которые получили за них граждане, написано в документе.

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Налог на вклады свыше 1 миллиона коснется не только тех, у кого есть депозит, но и остальных россиян с меньшими сбережениями. Об этом сообщает РБК. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок, пишет РБК. Однако налог не будет взиматься с суммы доходов, получаемых умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 миллион рублей. По словам замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, по факту по итогам 2021 года может возникнуть необходимость оплатить налог даже по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. Представители пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС), размер вклада не считается базовым фактором при формировании налоговых обязательств, так как учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. С 1 января 2022 года всех россиян, которые держат на вкладах более 1 миллиона рублей, обяжут платить налог на доход, полученный в виде процентов по банковским вкладам. Сообщается, что налогом будет облагаться не сумма вкладов, а лишь часть доходов, которые получили за них граждане, написано в документе.
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