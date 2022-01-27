Власти обсудят с тоболяками план развития города до 2030 года

Особый упор в программе «Тобольск-2030» сделают на развитие туризма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тобольска проведут в марте—апреле серию встреч с местную жителями, чтобы определить план развития города до 2030 года. Об этом URA.RU сообщили в мэрии первой столицы Сибири. Программа комплексного развития «Тобольск-2030», которая будет реализована при помощи холдинга «Сибур», придет на смену завершившейся программе «Тобольск-2020».

«В марте—апреле текущего года состоится серия общественных обсуждений с тоболяками о приоритетных проектах и объектах для включения в программу. После изучения мнения горожан основной перечень будет сформирован и презентован общественности», — рассказали в администрации.

В мэрии сообщили, что основными фокусами новой программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности. «Отдельный блок программы планируется уделить развитию туристической инфраструктуры, в том числе созданию новых объектов показа и проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. Есть предложения по реставрации в рамках программы около 20 таких объектов», — добавили власти.

Подписание соглашения о реализации «Тобольск-2030» пройдет в городе 28 января. Документ будет подписан между правительством Тюменской области, мэрией Тобольска и холдингом «Сибур». В мероприятии примет участие полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

В рамках программы «Тобольск-2020», по информации «Сибур», было реконструировано и построено более 40 объектов социальной инфраструктуры в Тобольске. Финансовые затраты по программе не раскрываются.

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