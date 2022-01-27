В Тюменской области спикер думы заплатит инвалиду за перелом

Пожилая инвалид упала в автобусе и сломала бедро (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Транспортная компания, которой управляет спикер думы Ялуторовского района Сергей Григорьев, выплатит пенсионерке-инвалиду 120 тысяч рублей за перелом, который женщина получила в автобусе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Ялуторовске автотранспортное предприятие заплатит пенсионерке за падение в автобусе. 9 сентября 2020 года 72-летняя женщина, инвалид третьей группы, упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Пожилая женщина, заручившись поддержкой силовиков, обратилась в суд и выиграла его. Теперь компания, оказывающая услуги по перевозкам — АО «Автотранс», должна выплатить пенсионерке 120 000 рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий на предприятии не удалось, на звонки URA.RU там не ответили.