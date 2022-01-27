27 января 2022
26 января 2022

В Тюменской области спикер думы заплатит инвалиду за перелом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходы. Тюмень, пенсионерка, общественный транспорт, прохожие, пожилая женщина, бабушка, пешеходы, пассажиры, пассажиры автобуса, пенсионеры
Пожилая инвалид упала в автобусе и сломала бедро (архивное фото) Фото:

Транспортная компания, которой управляет спикер думы Ялуторовского района Сергей Григорьев, выплатит пенсионерке-инвалиду 120 тысяч рублей за перелом, который женщина получила в автобусе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Ялуторовске автотранспортное предприятие заплатит пенсионерке за падение в автобусе. 9 сентября 2020 года 72-летняя женщина, инвалид третьей группы, упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Пожилая женщина, заручившись поддержкой силовиков, обратилась в суд и выиграла его. Теперь компания, оказывающая услуги по перевозкам — АО «Автотранс», должна выплатить пенсионерке 120 000 рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий на предприятии не удалось, на звонки URA.RU там не ответили.

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Транспортная компания, которой управляет спикер думы Ялуторовского района Сергей Григорьев, выплатит пенсионерке-инвалиду 120 тысяч рублей за перелом, который женщина получила в автобусе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В Ялуторовске автотранспортное предприятие заплатит пенсионерке за падение в автобусе. 9 сентября 2020 года 72-летняя женщина, инвалид третьей группы, упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Пожилая женщина, заручившись поддержкой силовиков, обратилась в суд и выиграла его. Теперь компания, оказывающая услуги по перевозкам — АО «Автотранс», должна выплатить пенсионерке 120 000 рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором АО «Автотранс» является Сергей Григорьев. Он же занимает должность председателя думы Ялуторовского района. Получить комментарий на предприятии не удалось, на звонки URA.RU там не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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