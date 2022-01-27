Жителей ЯНАО ждут холодные выходные

В выходные температур понизится до -32 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В выходные на территории ЯНАО ожидаются морозы. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура понизится до -32 градусов.

В субботу прогнозируется -23 градуса. Ожидается небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах возможна изморозь. Ночью температура воздуха понизится до -28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье днем похолодает до -25 градусов, однако местами температура не опустится ниже -15. Также пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -32 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали в конце января в ЯНАО похолодание. В среднем температура составит -27 градусов.

