27 января 2022
26 января 2022

Жителей ЯНАО ждут холодные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, сотовая связь, сотовый телефон, теплая одежда, холод, морозы
В выходные температур понизится до -32 градусов Фото:

В выходные на территории ЯНАО ожидаются морозы. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура понизится до -32 градусов.

В субботу прогнозируется -23 градуса. Ожидается небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах возможна изморозь. Ночью температура воздуха понизится до -28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье днем похолодает до -25 градусов, однако местами температура не опустится ниже -15. Также пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -32 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали в конце января в ЯНАО похолодание. В среднем температура составит -27 градусов.

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В выходные на территории ЯНАО ожидаются морозы. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура понизится до -32 градусов. В субботу прогнозируется -23 градуса. Ожидается небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах возможна изморозь. Ночью температура воздуха понизится до -28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В воскресенье днем похолодает до -25 градусов, однако местами температура не опустится ниже -15. Также пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -32 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали в конце января в ЯНАО похолодание. В среднем температура составит -27 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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