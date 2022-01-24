Регионы Урала ждет резкое изменение погоды к концу января

В регионах Урала ожидается похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К концу января в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае, а также в ХМАО и ЯНАО ожидается похолодание. А Челябинскую и Курганскую области, наоборот, ждет потепление. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погода».

Согласно информации на сервисе, 24 января в Свердловской области днем температура воздуха будет -7 градусов, ночью -11 градусов. В среду, 26 января, столбики термометров в ночные часы опустятся до -20 градусов. А в конце месяца похолодает до -10 днем, до -13 ночью.

В Тюменской области в начале недели температура воздуха днем составит -7…-11 градусов, -12…-14 градусов ночью. К 30 января в регионе похолодает до -12…-15 градусов.

В Пермском крае к 26 января похолодает до -16 градусов в ночное время, затем потеплеет до -12 градусов. В дневное время температура установится на уровне -9.-13 градусов на всю неделю.

В ХМАО в последнюю неделю января в дневное время столбики термометров будут опускаться до -15 градусов, в ночное — до -18 градусов. В ЯНАО похолодает до -26…-27 градусов как в дневное, так и в ночное время.

Потепление прогнозируется в двух уральских регионах. В Челябинской области к четвергу, 27 января, потеплеет до -8 градусов днем, потом ожидается похолодание до -10. В ночные часы температура воздуха составит -11…-16 градусов. В Курганской области 24 января ожидается -17 градусов, но к 31 января потеплеет до -8 градусов.

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