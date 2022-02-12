Пермская телебашня готовит перфоманс в честь Дня всех влюбленных

Обещают, что подсветка будет видна из любой точки города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День святого Валентина пермяки смогут наблюдать праздничную художественно подсвеченную телебашню. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Пермский КРТПЦ».

«Такое именно в День всех влюбленных мы делаем впервые. Обычно тематическую подсветку со специальными сценариями мы готовили только к официальным российским праздникам», — рассказала URA.RU пресс-секретарь филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» Олеся Лоскутова.

Какого-то конкретного сценария, к примеру, фигуры из огней в виде Амура со стрелами, не будет, но пермякам пообещали, что телебашня станет огромной поздравительной «открыткой», которую украсят тысячи праздничных огней.

«Это прекрасный повод для пермяков позволить себе немного романтики посреди рабочих будней. На фоне светящейся башни можно еще раз сказать своей второй половине о нежных чувствах, напомнить о том, что Весна уже не за горами», — рассказали в пресс-службе.

Праздничная подсветка самой большой «валентинки» будет видна 14 февраля из любой точки Перми. Наблюдать ее можно будет с 18:30 до 23:00.

Порадовать пермяков к праздникам стараются разные ведомства и компании. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что на улицах города к новогодним праздникам появились самосвалы-мусоровозы, которые украсили гирляндами.

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