ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества

ВТБ предупреждает о новой мошеннической схеме при покупке билетов на спектакль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России фиксируют распространение фейковых подписок под видом объявлений о продаже билетов на спектакли и концерты. В результате жертва оформляет подписку на мошеннический сайт и теряет все средства на карте. Об этом сообщается на сайте ВТБ.

Фейковые объявления о продаже билетов рассылают через социальные сети, мессенджеры и сайты знакомств. Клиенту предлагается заполнить фишинговую платежную форму. Она включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты. Новизна метода заключается в способности преступников регулировать частоту списания денежных средств.

«Вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами. Затем с банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд. Транзакции проходят до тех пор, пока баланс на карте покупателя остается положительным», — говорится в сообщении банка.

Банк напоминает клиентам о том, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. При этом ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту или позвонить в банк, отметили эксперты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам