В Санкт-Петербурге 20 пациентов пострадали от рук главврача

От действий главврача из Санкт-Петербурга пострадали 20 человек Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Главный врач диагностического центра №1 Санкт-Петербурга проводил гастроскопию, применяя контрафактный препарат вместо сертифицированного. Действия подозреваемого нанесли вред здоровью различной степени тяжести более 20 пациентам, трое из которых скончались, передает Следственный комитет РФ.

Подозреваемый проводил гастроскопию, применяя контрафактный химический препарат вместо сертифицированного медицинского препарата. Вещество не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шестеро пациентов были госпитализированы, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались», — сообщают на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. «Проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции», — добавили в ведомстве.