В результате ДТП 39-летнего мужчину госпитализировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперуполномоченный полиции за рулем Land Rover устроил аварию, не уступив дорогу водителю Skoda Octavia. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Land Rover на перекрестке улиц Заводская-Нагорная не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю и допустил столкновение с Skoda Octavia, который совершал поворот налево. Водителем иномарки является оперуполномоченный полиции», — уточнили в городском отделении пропаганды.

В результате ДТП пострадал 39-летний водитель Skoda Octavia, с различными травмами его доставили в больницу № 36. Сообщается, что Land Rover принадлежит брату служащего. По факту аварии в полиции проводят внутреннюю проверку.

Ранее URA.RU писало, что под Ревдой в ДТП погибли мужчина и месячный ребенок. Виновником аварии был таксист, который вез семью в Челябинскую область. Из-за переутомления он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком.