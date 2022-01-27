27 января 2022

Полицейский на Land Rover устроил аварию в Екатеринбурге. Есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
В результате ДТП 39-летнего мужчину госпитализировали Фото:

Оперуполномоченный полиции за рулем Land Rover устроил аварию, не уступив дорогу водителю Skoda Octavia. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Land Rover на перекрестке улиц Заводская-Нагорная не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю и допустил столкновение с Skoda Octavia, который совершал поворот налево. Водителем иномарки является оперуполномоченный полиции», — уточнили в городском отделении пропаганды.

В результате ДТП пострадал 39-летний водитель Skoda Octavia, с различными травмами его доставили в больницу № 36. Сообщается, что Land Rover принадлежит брату служащего. По факту аварии в полиции проводят внутреннюю проверку.

Ранее URA.RU писало, что под Ревдой в ДТП погибли мужчина и месячный ребенок. Виновником аварии был таксист, который вез семью в Челябинскую область. Из-за переутомления он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком.

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Оперуполномоченный полиции за рулем Land Rover устроил аварию, не уступив дорогу водителю Skoda Octavia. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Land Rover на перекрестке улиц Заводская-Нагорная не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю и допустил столкновение с Skoda Octavia, который совершал поворот налево. Водителем иномарки является оперуполномоченный полиции», — уточнили в городском отделении пропаганды. В результате ДТП пострадал 39-летний водитель Skoda Octavia, с различными травмами его доставили в больницу № 36. Сообщается, что Land Rover принадлежит брату служащего. По факту аварии в полиции проводят внутреннюю проверку. Ранее URA.RU писало, что под Ревдой в ДТП погибли мужчина и месячный ребенок. Виновником аварии был таксист, который вез семью в Челябинскую область. Из-за переутомления он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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