ДТП произошло 28 января 2022 года около 7:30 на 315 км трассы Пермь-Екатеринбург Пресс-служба ГИБДД

Под Ревдой (Свердловская область) в ДТП погибли мужчина и месячный ребенок. Авария произошла утром 28 января. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Легковой автомобиль в результате ДТП получил значительные механические повреждения, после столкновения младенца нашли практически в моторном отсеке легкового авто. В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте. Уже в больнице самый младший ребенок скончался», — сообщает пресс-служба.

Ведомство сообщает, что водитель легковушки был таксистом. Он вез 22-летнюю женщину с тремя детьми в Челябинскую область. Пассажиры были не пристегнуты, а дети ехали без детских кресел. «Женщина посередине, слева и справа — дети пяти и девяти лет, младенца женщина держала на руках», — уточняет ГИБДД.

По предварительной информации водитель легковушки из-за переутомления выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Известно, что стаж виновника аварии — 7 лет, прежде он четыре раза получал штрафы за нарушение правил.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Курган молодая девушка за рулем легковушки вылетела на встречку, где столкнулась с фурой. Девушка скончалась на месте ДТП.

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