27 января 2022
26 января 2022

Челябинских чиновников наказали за детский туалет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта «Образование» (фото из архива) Фото:

В Челябинске чиновников областного госучреждения наказали за некачественный ремонт санузла в одном из образовательных учреждений и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Контракт на ремонт санузла был заключен ГБУДО „Областной Центр дополнительного образования детей“. В итоге потолочная плитка в туалете была заменена лишь частично, окрашенная оконная решетка имела следы ржавчины», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ремонт санузла осуществлялся рамках реализации нацпроекта «Образование». По представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц, также возбуждены административные дела по ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ. В «Областном Центре дополнительного образования детей» URA.RU сообщили, что не в курсе данной ситуации и отказываются от каких-либо комментариев.

Чиновники отказываются комментировать некачественный ремонт

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В Челябинске чиновников областного госучреждения наказали за некачественный ремонт санузла в одном из образовательных учреждений и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Контракт на ремонт санузла был заключен ГБУДО „Областной Центр дополнительного образования детей“. В итоге потолочная плитка в туалете была заменена лишь частично, окрашенная оконная решетка имела следы ржавчины», — заявили в пресс-службе ведомства. Ремонт санузла осуществлялся рамках реализации нацпроекта «Образование». По представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц, также возбуждены административные дела по ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ. В «Областном Центре дополнительного образования детей» URA.RU сообщили, что не в курсе данной ситуации и отказываются от каких-либо комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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