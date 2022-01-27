Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта «Образование» (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Челябинске чиновников областного госучреждения наказали за некачественный ремонт санузла в одном из образовательных учреждений и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Контракт на ремонт санузла был заключен ГБУДО „Областной Центр дополнительного образования детей“. В итоге потолочная плитка в туалете была заменена лишь частично, окрашенная оконная решетка имела следы ржавчины», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ремонт санузла осуществлялся рамках реализации нацпроекта «Образование». По представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц, также возбуждены административные дела по ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ. В «Областном Центре дополнительного образования детей» URA.RU сообщили, что не в курсе данной ситуации и отказываются от каких-либо комментариев.

Чиновники отказываются комментировать некачественный ремонт Пресс-служба прокуратуры Челябинской области