Тюменца убили и сожгли за отказ дать прохожему сигарету

За отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Преступление произошло 26 лет назад, однако раскрыли его лишь в этом году.
«Раскрыто жестокое убийство, произошедшее в Тюмени 26 лет назад. По версии следствия, 8 сентября 1995 года обвиняемый, находясь возле дома на улице Спорта, встретил незнакомого мужчину, у которого попросил сигарету. Получив отказ в грубой форме, злоумышленник нанес обидчику множественные удары», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области
Убийца бил жертву руками и ногами, а также не менее трех раз ударил его палкой по голове. От травм мужчина скончался на месте. Тогда злоумышленник решил скрыть преступление. Он оттащил тело в кусты, засыпал мусором и покрышками, а затем поджег.
В настоящее время убийца установлен, он дал признательные показания. Ранее 47-летний мужчина уже был судим. В 1995 году по данному делу возбудили материал по статье «Умышленное убийство», однако тогда использовался Уголовный кодекс РСФСР. По нынешнему УК мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
За отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Преступление произошло 26 лет назад, однако раскрыли его лишь в этом году. «Раскрыто жестокое убийство, произошедшее в Тюмени 26 лет назад. По версии следствия, 8 сентября 1995 года обвиняемый, находясь возле дома на улице Спорта, встретил незнакомого мужчину, у которого попросил сигарету. Получив отказ в грубой форме, злоумышленник нанес обидчику множественные удары», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области Убийца бил жертву руками и ногами, а также не менее трех раз ударил его палкой по голове. От травм мужчина скончался на месте. Тогда злоумышленник решил скрыть преступление. Он оттащил тело в кусты, засыпал мусором и покрышками, а затем поджег. В настоящее время убийца установлен, он дал признательные показания. Ранее 47-летний мужчина уже был судим. В 1995 году по данному делу возбудили материал по статье «Умышленное убийство», однако тогда использовался Уголовный кодекс РСФСР. По нынешнему УК мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.