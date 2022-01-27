Тюменца убили и сожгли за отказ дать прохожему сигарету

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Преступление произошло 26 лет назад, однако раскрыли его лишь в этом году.

«Раскрыто жестокое убийство, произошедшее в Тюмени 26 лет назад. По версии следствия, 8 сентября 1995 года обвиняемый, находясь возле дома на улице Спорта, встретил незнакомого мужчину, у которого попросил сигарету. Получив отказ в грубой форме, злоумышленник нанес обидчику множественные удары», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области

Убийца бил жертву руками и ногами, а также не менее трех раз ударил его палкой по голове. От травм мужчина скончался на месте. Тогда злоумышленник решил скрыть преступление. Он оттащил тело в кусты, засыпал мусором и покрышками, а затем поджег.

В настоящее время убийца установлен, он дал признательные показания. Ранее 47-летний мужчина уже был судим. В 1995 году по данному делу возбудили материал по статье «Умышленное убийство», однако тогда использовался Уголовный кодекс РСФСР. По нынешнему УК мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.