СМИ: в Свердловской области взрывом снаряда убило человека

Из-за взрыва снаряда госпитализировали нескольких человек (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В городе Реж (Свердловская область) взорвался боевой снаряд, убив человека. Об этом сообщил источник в службе скорой помощи.

«Снаряд времен войны сдетонировал в городе Реж. В горбольницу доставлены шесть пострадавших, еще один погиб», — говорится на сайте информационного агентства «Интерфакс». Там отметили, что снаряд нашли во время ремонта.

В результате происшествия пострадали только сотрудники завода, на котором проводились работы. Снаряд успели вынести из места ремонта и принесли его в пункт утилизации, где можно нейтрализовать взрывное устройство. Однако детонация произошла во время выгрузки на предприятии.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.