27 января 2022

СМИ: в Свердловской области взрывом снаряда убило человека

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Авиамузей. Пермь, снаряды, авиамузей
Из-за взрыва снаряда госпитализировали нескольких человек (архивное фото) Фото:

В городе Реж (Свердловская область) взорвался боевой снаряд, убив человека. Об этом сообщил источник в службе скорой помощи.

«Снаряд времен войны сдетонировал в городе Реж. В горбольницу доставлены шесть пострадавших, еще один погиб», — говорится на сайте информационного агентства «Интерфакс». Там отметили, что снаряд нашли во время ремонта.

В результате происшествия пострадали только сотрудники завода, на котором проводились работы. Снаряд успели вынести из места ремонта и принесли его в пункт утилизации, где можно нейтрализовать взрывное устройство. Однако детонация произошла во время выгрузки на предприятии.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

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В городе Реж (Свердловская область) взорвался боевой снаряд, убив человека. Об этом сообщил источник в службе скорой помощи. «Снаряд времен войны сдетонировал в городе Реж. В горбольницу доставлены шесть пострадавших, еще один погиб», — говорится на сайте информационного агентства «Интерфакс». Там отметили, что снаряд нашли во время ремонта. В результате происшествия пострадали только сотрудники завода, на котором проводились работы. Снаряд успели вынести из места ремонта и принесли его в пункт утилизации, где можно нейтрализовать взрывное устройство. Однако детонация произошла во время выгрузки на предприятии. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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