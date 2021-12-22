22 декабря 2021

В заксобрании Челябинской области обновилось руководство

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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, лазарев александр
Новых руководителей депутаты челябинского парламента одобрили единогласно Фото:

В законодательном собрании Челябинской области появились три новых вице-спикера. Обновленную структуру регионального парламента депутаты утвердили на сессии 23 декабря.

В начале заседания, транслировавшегося на канале заксобрания в YouTube, народные избранники проголосовали за назначение на посты зампредов ЗСО Павла Киселева, Павла Шиляева и Олега Гербера. Первый из них будет курировать комитеты по законодательству и аграрный комитет. Второй будет отвечать за работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Гербер продолжить руководить комитетом по информационной политике.

«Принято единогласно. Давайте поздравим вновь избранных коллег», — подытожил председатель ЗСО Александр Лазарев, приглашая новых замов занять места в президиуме.

Два поста вице-спикеров освободились, когда занимавшие их Олег Голиков и Владимир Павлов избрались в Госдуму. В начале ноября сложил полномочия председателя ЗСО и стал советником губернатора Владимир Мякуш. После этого запустили процесс пересмотра структуры областного парламента.

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В законодательном собрании Челябинской области появились три новых вице-спикера. Обновленную структуру регионального парламента депутаты утвердили на сессии 23 декабря. В начале заседания, транслировавшегося на канале заксобрания в YouTube, народные избранники проголосовали за назначение на посты зампредов ЗСО Павла Киселева, Павла Шиляева и Олега Гербера. Первый из них будет курировать комитеты по законодательству и аграрный комитет. Второй будет отвечать за работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Гербер продолжить руководить комитетом по информационной политике. «Принято единогласно. Давайте поздравим вновь избранных коллег», — подытожил председатель ЗСО Александр Лазарев, приглашая новых замов занять места в президиуме. Два поста вице-спикеров освободились, когда занимавшие их Олег Голиков и Владимир Павлов избрались в Госдуму. В начале ноября сложил полномочия председателя ЗСО и стал советником губернатора Владимир Мякуш. После этого запустили процесс пересмотра структуры областного парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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