В заксобрании Челябинской области обновилось руководство

Новых руководителей депутаты челябинского парламента одобрили единогласно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В законодательном собрании Челябинской области появились три новых вице-спикера. Обновленную структуру регионального парламента депутаты утвердили на сессии 23 декабря.

В начале заседания, транслировавшегося на канале заксобрания в YouTube, народные избранники проголосовали за назначение на посты зампредов ЗСО Павла Киселева, Павла Шиляева и Олега Гербера. Первый из них будет курировать комитеты по законодательству и аграрный комитет. Второй будет отвечать за работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Гербер продолжить руководить комитетом по информационной политике.

«Принято единогласно. Давайте поздравим вновь избранных коллег», — подытожил председатель ЗСО Александр Лазарев, приглашая новых замов занять места в президиуме.

Два поста вице-спикеров освободились, когда занимавшие их Олег Голиков и Владимир Павлов избрались в Госдуму. В начале ноября сложил полномочия председателя ЗСО и стал советником губернатора Владимир Мякуш. После этого запустили процесс пересмотра структуры областного парламента.