Тюменские власти перенесли ввод системы QR-кодов

Предполагалось, что QR-коды будут требовать при входе в ТРЦ с 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 1 февраля на 1 марта. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона.

«Перенести на 1 марта 2022 года введение системы QR-кодов в регионе. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 г. № 120-п «О введении режима повышенной готовности», — рассказали в инфоцентре.

URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 1 февраля 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года.