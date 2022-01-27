27 января 2022
26 января 2022

Тюменские власти перенесли ввод системы QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Предполагалось, что QR-коды будут требовать при входе в ТРЦ с 1 февраля Фото:
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Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 1 февраля на 1 марта. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона.

«Перенести на 1 марта 2022 года введение системы QR-кодов в регионе. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 г. № 120-п «О введении режима повышенной готовности», — рассказали в инфоцентре.

URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 1 февраля 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года.

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Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 1 февраля на 1 марта. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона. «Перенести на 1 марта 2022 года введение системы QR-кодов в регионе. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 г. № 120-п «О введении режима повышенной готовности», — рассказали в инфоцентре. URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 1 февраля 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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