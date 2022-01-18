18 января 2022
17 января 2022

Губернатор Моор перенес ввод системы QR-кодов в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, бар, код, QR код, QR
Вход по QR-кодам в ТРЦ и общепит отложен до 1 февраля Фото:
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Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 20 января на 1 февраля. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 19 января сообщил губернатор Александр Моор.

«У нас есть все основания перенести введение QR-кодов с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать», — заявил глава региона. При этом чиновник призвал работодателей перевести на удаленный режим работы максимально возможное количество сотрудников.

По словам губернатора, число занятых коек в ковидных госпиталях с начала января уменьшилось (с 1204 до 1192), несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на 46% за последние две недели. «Это означает, что болезнь протекает в более легкой форме», — объяснил Моор причину продления послаблений.

URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года.

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Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 20 января на 1 февраля. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 19 января сообщил губернатор Александр Моор. «У нас есть все основания перенести введение QR-кодов с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать», — заявил глава региона. При этом чиновник призвал работодателей перевести на удаленный режим работы максимально возможное количество сотрудников. По словам губернатора, число занятых коек в ковидных госпиталях с начала января уменьшилось (с 1204 до 1192), несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на 46% за последние две недели. «Это означает, что болезнь протекает в более легкой форме», — объяснил Моор причину продления послаблений. URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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