Губернатор Моор перенес ввод системы QR-кодов в регионе

19 января 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Вход по QR-кодам в ТРЦ и общепит отложен до 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 20 января на 1 февраля. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 19 января сообщил губернатор Александр Моор. «У нас есть все основания перенести введение QR-кодов с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать», — заявил глава региона. При этом чиновник призвал работодателей перевести на удаленный режим работы максимально возможное количество сотрудников. По словам губернатора, число занятых коек в ковидных госпиталях с начала января уменьшилось (с 1204 до 1192), несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на 46% за последние две недели. «Это означает, что болезнь протекает в более легкой форме», — объяснил Моор причину продления послаблений. URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 20 января на 1 февраля. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 19 января сообщил губернатор Александр Моор. «У нас есть все основания перенести введение QR-кодов с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать», — заявил глава региона. При этом чиновник призвал работодателей перевести на удаленный режим работы максимально возможное количество сотрудников. По словам губернатора, число занятых коек в ковидных госпиталях с начала января уменьшилось (с 1204 до 1192), несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на 46% за последние две недели. «Это означает, что болезнь протекает в более легкой форме», — объяснил Моор причину продления послаблений. URA.RU писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов откладывали до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря 2021 года.